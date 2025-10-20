BBC발 충격 폭로! "부진 욕먹는 살라, 이번 여름 떠난다"…루니, 리…

|
|
[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드의 레전드 스트라이커 웨인 루니가 리버풀 역대 최고 이적료로 영입한 알렉산더 이삭을 비판했다. 살라의 경우에는 이별 가능성이 커지고 있다고 내다봤다.
|
|
또 루니는 "프리시즌 없이 시즌에 들어가는 건 매우 힘든 일이다. 개인 훈련은 했겠지만, 그 대가를 치르고 있는 것"이라며 "현재 퍼포먼스만 보면 에키티케 대신 뛸 자격은 없다"라고 주장했다.
|
루니는 "선수들이 약간 자만해진 것 같다. 아르네 슬롯은 지난 시즌 프리미어리그를 우승했지만, 여전히 젊은 감독이다"라며 "터치라인에서 심판들에게 언성을 높이는 모습을 봤다. 압박감을 드러내고 있는 셈"이라고 했다.
또 다른 문제는 리버풀의 간판 공격수 모하메드 살라의 부진이다. 그는 지난 시즌 리그 38경기에서 29골을 넣으며 우승의 핵심 역할을 했다. 그러나 이번 시즌 들어서는 전혀 다른 모습이다. 올 시즌 리그에서 2골에 그쳤고, 특히 맨유전에서는 거의 존재감을 보이지 못했다.
|
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com