[UCL현장리뷰]'요케레스 2골' 아스널, 아틀레티코에 4대0 대승!

[에미레이트스타디움(영국 런던)=이건 스포츠조선닷컴 기자]아스널이 아틀레티코 마드리드를 대파했다.
아틀레티코는 4-4-2 전형이었다. 회글로트와 알바레스가 투텁을 형성했다. 2선에는 곤잘레스, 코케, 파블로, 시메오네가 섰다. 포백은 한츠코, 히메네스, 르 노르망, 요렌트가 섰고 골무은 오블락이 지켰다.
홈팀 아스널이 사대를 몰아쳤다. 전반 5분 에제가 아크 서클 앞에서 수비수를 제치고 슈팅했다. 수비수 맞고 골대를 때렸다. 튕겨져 나온 볼을 라이스가 그대로 슈팅했다. 골문을 비켜갔다.
전반 25분 아틀레티코가 공격을 시도했다. 아스널 라야 골키퍼가 골문을 비우고 나왔다.쇠를로트와 경합한 후 간신히 볼을 걷어냈다. 아틀레티코는 볼을 빨리 처리했다. 알바레스가 골문이 비어있는 것을 보고 슈팅했다. 골문을 비켜갔다
그러자 아스널은 전반 26분 팀버가 아크서클에서 수비수를 제친 후 슈팅을 시도했다. 골키퍼 품에 안겼다. 30분에는 팀버가 올린 크로스가 상대 수비의 클리어링에 걸렸다.
전반 36분 아스널이 먼저 골망을 흔들었다. 허리에서 압박으로 볼을 낚아챘다. 문전 안에서 사카가 수비진을 흔든 후 크로스했다. 마르티넬리가 달려가 골을 만들었다. 그러나 오프사이드였다. 골은 인정되지 않았다.
아스널은 더욱 공세를 펼쳤다. 그러나 아틀레티코의 수비는 탄탄했다. 전반이 끝났다. 양 팀은 0-0으로 맞선 채 후반을 맞이하게 됐다.
후반 들어 아틀레티코가 찬스를 만들었다. 후반 3분 알바레스가 아크 서클 왼쪽에서 감아차기 슈팅을 시도했다. 크로스바를 때리고 나왔다. 이어진 프리킥에서 한츠코가 잘라먹는 슈팅을 시도했다. 골문을 비켜갔다.
아스널도 힘을 냈다. 후반 8분 2선에서 패스가 들어갔다. 요케레스가 슈팅으로 연결했다. 오블락 골키퍼가 막았다.
후반 11분 아스널이 첫 골을 만들었다. 세트피스였다. 왼쪽에서 라이스가 올린 프리킥을 마갈량이스가 그대로 달려들어 헤더골로 만들었다. 아스널이 1-0으로 앞서나갔다.
아틀레티코는 후반 12분 시메오네가 뒷공간을 파고든 후 슈팅을 시도했다. 골문을 넘겼다.
아틀레티코는 선수 교체를 통해 반전을 모색했다. 후반 18분 갤러거, 바에나, 루게리를 넣었다.
그런나 아스널이 승기를 잡았다. 후반 19분 아스널은 추가골을 넣었다. 중원에서 루이스-스켈리가 드리블 돌파로 상대 수비진을 흔들었다. 패스가 이어졌고 마르티넬리가 골로 연결했다. 아스널은 2-0으로 달아났다.
아스널의 기세는 멈추지 않았다. 후반 25분 코너킥 상황에서 네번째 골을 만들었다. 왼쪽 측면에서 올린 코너킥을 살리바가 헤더로 떨구었고 요케레스가 그대로 달려들어 골을 만들었다. 아스널은 4-0으로 크게 앞서갔다.
아스널은 숨고르기에 돌입했다. 후반 26분 모스케라, 은와네리, 뇌르고르를 투입했다. 후반 37분에는 요케레스와 팀버를 빼고 메리노, 화이트를 넣었다.
남은 시간 아스널은 경기를 잘 마무리했다. 결국 4대0으로 승리하며 승점 3점을 챙겼다.