[UCL리뷰]'두에 멀티골' PSG, 레버쿠젠 원정 7대2 대승! 이강인…

[이건 스포츠조선닷컴 기자]파리 생제르맹(PSG)이 독일 원정에서 7골을 몰아넣으며 완승을 거뒀다.
전반 23분, 일리야 자바르니의 핸드볼 반칙으로 레버쿠젠이 페널티킥을 얻었다. 하지만 알레한드로 그리말도의 왼발 슛이 골대를 맞고 나오며 동점 기회를 놓쳤다. 이어 전반 31분, 로베르트 안드리히가 데지레 두에에게 거친 태클을 가했고, VAR 판정 끝에 퇴장을 당했다. 수적 열세에 놓인 레버쿠젠은 이후 더 어려운 경기를 펼쳤다.
전반 37분 레버쿠젠이 동점을만들었다. PSG 자바르니가 페널티 박스 안에서 반칙을 범해다. 레버쿠젠이 또 한 번 페널티킥을 얻었다. 이번에는 알레이스 가르시아가 오른발 슛으로 골망을 흔들며 1-1로 균형을 맞췄다. 하지만 자바르니는 직후 또다시 파울로 두 번째 경고를 받았고, 결국 퇴장당했다. 양 팀 모두 한 명씩 퇴장을 기록하며 경기 흐름은 급격히 요동쳤다.
후반 18분, 파리 생제르맹은 세니 마유루 대신 이강인을, 크바라트스켈리아 대신 우스만 뎀벨레를 투입했다. 교체 투입된 뎀벨레는 후반 21분 바로 골을 기록했다. 브래들리 바르콜라의 패스를 받아 골문 앞 오른쪽에서 오른발 슛으로 득점하며 스코어를 6-2로 벌렸다.
결국 경기는 7대2, 파리 생제르맹의 완승으로 끝났다.