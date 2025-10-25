[챔십현장리뷰]'양민혁 67분-배준호 71분' 스토크시티, 포츠머스 원정 승리(코리언더비)

기사입력 2025-10-25 22:27


사진출처=스토크시티 SNS

[프라턴파크(영국 포츠머스)=이건 스포츠조선닷컴 기자]양민혁(포츠머스)과 배준호(스토크시티)가 선발 맞대결을 펼쳤다. 배준호의 소속팀 스토크시티가 승리했다.

스토크시티는 25일 오후 영국 포츠머스 프라턴파크에서 열린 포츠머스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 12라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. 양민혁은 67분을, 배준호는 71분을 뛰었다.

포츠머스는 4-2-3-1 전형이었다. 최전방에 커크가 섰다. 그 뒤에 양민혁, 비숍, 채플린이 배치됐다. 허리 2선에는 팩과 도즐이 나섰다. 윌리엄스, 매튜스, 풀, 오길비가 포백을 형성했다. 부식이 골문을 지켰다.

스토크시티도 4-2-3-1 전형이었다. 무바마가 원톱에 선 가운데 토마스, 배준호, 만회프가 뒤를 바쳤다. 2선에는 베이커와 피어슨이 섰다. 포백은 크레스웰, 필립스, 탈로피에로프, 윌모트가 구축했다. 요한손이 골문을 지켰다.

스토크시티가 주도권을 쥐고 나갔다. 전반 7분 스토크시티는 크레스웰의 패스에 이어 무바마가 슈팅했다. 골로 연결되지 않았다. 14분 배준호가 날카로운 슈팅을 때렸지만 골문을 비켜갔다. 25분에는 무바마의 슈팅이 나왔다. 골키퍼에게 막혔다.

포츠머스는 전반 26분 커크가 슈팅을 때렸다. 수비진 맞고 나온 볼을 비숍이 재차 슈팅했다. 골문을 빗나갔다. 32분 팩이 때린 프리킥이 다시 골키퍼에게 잡혔다.

스토크시티는 전반 44분 만회프가 페널티지역 오른쪽에서 날카로운 슈팅을 시도했다. 골문을 비켜갔다. 이어 무바마가 슈팅을 때렸다. 골키퍼 맞고 나온 볼을 만회프가 다시 슈팅했지만 골문을 넘겼다. 0-0으로 전반이 끝났다.


사진출처=포츠머스 SNS


후반 1분 포츠머스가 먼저 공격했다. 측면에서 올라온 크로스를 커크가 헤더로 연결했다. 골키퍼에게 잡혔다. 이어진 프킥 상황에서는 비숍이 슈팅을 때렸다. 골키퍼가 쳐냈다. 포츠머스는 팩과 비숍이 연이어 슈팅했지만 골로 연결하지 못했다.

포츠머스는 측면을 계속 공략했다. 후반 10분 양민혁이 왼쪽 라인을 파고들어간 후 크로스했다. 커크에게 가기 전 수비수가 걷어냈다. 17분 양민혁이 날카로운 크로스를 올렸다. 골문 앞에서 팀동료가 볼을 잡았지만 수비에 막히고 말았다. 후반 22분 포츠머스는 양민혁와 윌리엄스를 빼고 머피와 데블린을 투입했다.

후반 23분 스토크시티는 프리킥으로 찬스를 만들었다. 문전 앞으로 볼을 배달했다. 필립스가 헤더를 시도했지만 골로 연결되지 않았다. 그러자 포츠머스가 뒤이어 머피의 크로스에 이은 커크의 슈팅으로 응수했다. 골키퍼가 막았다.

스토크시티가 첫 골을 만들었다. 후반 25분이었다. 왼쪽 측면에서 크로스가 올라왔다. 이를 포츠머스 수비수 매튜스가 걷어내려고 했다. 볼이 잘못된 방향으로 흘렀다. 그대로 골문 안으로 빨려들어갔다. 매튜스의 자책골이었다.

한 골을 앞서나가게 된 스토크시티는 후반 26분 배준호를 불러들였다. 리고를 투입했다.

남은 시간 포츠머스가 만회골을 노렸다. 그러나 스토크시티의 골문을 열지 못했다. 결국 경기 종료 휘슬이 울렸다. 스토크시티가 원정에서 승점 3점을 챙겼다.



