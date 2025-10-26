[인천 브리핑]'이기면 승격' 인천 윤정환 감독 "수원, 이기는 줄 알았…

[인천 브리핑]'이기면 승격' 인천 윤정환 감독 "수원, 이기는 줄 알았더니..."

안산와~스타디움/ K리그2/ 안산그리너스FC vs 인천유나이티드/ 인천 윤정환 감독/ 사진 하서영

[인천=스포츠조선 박상경 기자] K리그1 다이렉트 승격이 걸린 일전을 앞둔 인천 유나이티드의 윤정환 감독은 마지막까지 방심하지 않겠다는 뜻을 드러냈다.

인천은 26일 인천축구전용구장에서 경남FC와 2025 K리그2 36라운드를 치른다. 승점 74로 단독 선두인 인천은 이 경기에서 이겨 승점 3을 얻으면 2위 수원 삼성(승점 67)과의 격차를 12점으로 벌리게 돼 남은 경기 결과와 관계 없이 내년 K리그1 다이렉트 승격을 결정짓게 된다. 지난해 K리그1 파이널B 최하위로 다이렉트 강등을 맛본 지 1년 만에 K리그2를 탈출하게 된다.

윤 감독은 경기 전 취재진과 만난 자리에서 "굳이 말하지 않아도 선수들 사이에 긴장감이 없진 않을 것"이라며 "(승격까지) 마지막이라는 생각에 경직된 선수도 보이고, 활발하게 소통하려는 선수도 보인다"고 분위기를 전했다. 전날 수원 경기에 대해 "고교팀 경기를 확인하느라 2-1까지 보다가 TV를 껐는데, 나중에 결과를 보니 비겨서 깜짝 놀랐다"며 "오늘 (승격 도전을) 끝내고 싶은 마음은 있지만, 축구는 마지막까지 집중해야 한다. 선수들에게 '냉정하게 하자'고 이야기 했다"고 덧붙였다. 또 "최근 패스 미스가 잦았는데, 그 부분만 줄인다면 좋은 경기를 할 수 있을 것으로 보인다"고 전망하기도.

인천은 이날 박승호 무고사가 투톱으로 나서고 바로우 정원진 이명주 제르소가 중원에, 이주용 김건웅 김건희 최승구가 포백 라인에 포진했다. 골문은 김동헌이 지킨다. 윤 감독은 "무고사가 대표팀까지 거르면서 열심히 해줬다. 그동안 무릎이 좋지 않았는데 최근 나아졌다. 좋은 타이밍이라 본다"고 밝혔다. 경남전 포인트에 대해선 "제르소가 아닐까 싶다. 에이스 같은 역할을 해주고 있는 선수다. 거기(측면)에서 잘 풀리면 좋은 플레이가 나오지 않을까 싶다"고 말했다.

인천의 다이렉트 승격은 K리그2 조기 우승을 뜻한다. 일본에서 지도자 생활을 시작한 윤 감독은 2015년 울산 현대 지휘봉을 잡은 이래 K리그에서 우승 타이틀과는 거리가 있었다. 윤 감독은 "아직 그 부분까진 생각해보지 못했다"면서도 "우승이란 타이틀은 감독에게 명예가 아닐까"라며 의욕을 숨기지 않았다.


인천=박상경 기자 ppark@sportschosun.com

