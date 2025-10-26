[인천 승장]'K리그2 우승+승격' 조기확정 인천 윤정환 감독 "남은 3…

[인천 승장]'K리그2 우승+승격' 조기확정 인천 윤정환 감독 "남은 3G도 소홀히 못해"

인천축구전용경기장/ K리그2/ 인천유나이티드 vs 경남FC/ 인천 윤정환 감독/ 사진 정재훈

[인천=스포츠조선 박상경 기자] 2025 K리그2 우승 및 K리그1 다이렉트 승격을 조기 확정 지은 인천 유나이티드 윤정환 감독은 감사함에 초점을 맞췄다.

인천은 26일 인천축구전용구장에서 가진 경남FC와의 2025 K리그2 36라운드에서 3대0으로 이겼다. 이날 승리로 인천은 승점 77이 되면서 2위 수원 삼성(승점 67)과의 격차를 10점으로 벌리는 데 성공, 남은 경기 일정과 관계 없이 K리그2 조기 우승 및 K리그1 다이렉트 승격을 확정 지었다. 지난해 K리그1 파이널B 최하위로 창단 첫 강등의 아픔을 맛봤던 인천은 1년 만에 K리그2를 평정하고 1부 복귀를 알렸다. 일본에서 지도자 생활을 시작, 2015년 울산 현대(현 울산 HD) 지휘봉을 잡으며 국내에 진출한 윤 감독은 10년 만에 처음으로 타이틀을 품에 안았다.

윤 감독은 경기 후 기자회견에서 "경기 총평은 큰 의미가 없을 듯 하다. 나를 이 자리에 있게 해 준 시장님, 이 자리에 계시지 않는 심찬구 전 대표께 감사 인사 드린다. 올해 새롭게 함께 하게 된 조건도 대표를 비롯해 구단 프런트의 서포트 속에 마음 편하게 선수단을 이끌 수 있는 분위기가 형성됐다. 우리 코칭스태프가 하나가 돼 일사분란하게 움직인 부분도 굉장히 감사하게 느껴진다. 이 자리를 빌어 감사 인사 드린다"고 말했다. 이어 "선수들이 동계 훈련 때부터 잘 따라와줬고 잘 해줘 이 자리에 오게 됐다. 부상자가 나온 상황에서 기회를 얻은 선수들이 잘 해준 부분도 힘이 됐다. 모든 선수들이 잘 했고, 수고했다고 말하고 싶다"고 덧붙였다. 그러면서 "홈, 원정 가리지 않고 응원해 준 서포터에 감사하다. 매번 큰 힘이 되는 응원을 해주셨다"며 "'정신차려'라는 구호를 좋아한다. 그 구호를 들을 때 와닿는 부분이 많다. 더 잘해야 한다는 채찍질 같은 말이었다. 선수들도 그 말을 듣고 노력해준 덕에 이 자리에 있을 수 있다고 본다"고 돌아봤다. 더불어 "가족들에게도 고맙다. 아내가 아이들을 케어하면서 뒷바라지 해주고 있다. 이 자리를 빌어 감사하다"고 고개를 숙였다.

윤 감독은 "미디어데이 때 인천이 우승할 것이라는 예상 속에 독주는 힘들 것이라는 평가도 있었다. 초반부터 선두를 달리며 이 자리에 왔다"며 "승격은 아무나 하는 건 아니라 본다. 내가 영광스럽게 그 기회를 잡게 된 부분에 감사하다"고 했다.

시즌 중 가장 위기의 순간에 대해 윤 감독은 "연패는 없었다. 다만 3로빈에 접어들면서 체력적인 부분, 부상자 문제가 겹치며 어려운 상황이 왔다. 그때가 가장 힘들었던 것 같다. 무고사도 여름에 힘들어 하는 모습을 보이더라"며 "하지만 다른 선수들이 역할을 충실히 해줘 팀이 좋은 결과를 얻게 된 것 같다. 앞에선 박승호 제르소, 뒤에선 김건희가 잘 해준 것 같다. 부상 없이 꾸준하게 팀을 이끌어줬고 전술적으로 어려웠음에도 이해하려고 노력해 준 이명주도 리더 역할을 잘 해줬다"고 돌아봤다.

지난해 강원을 떠나 인천 지휘봉을 잡은 윤 감독은 "쉬운 결정은 아니었다. 하지만 항상 도전해야 한다고 생각한다. 기분 좋게 출발했고, 이렇게 기분 좋게 마무리 할 수 있어 기쁘다"며 "성공을 예상할 순 없지만, 성공을 위한 과정을 잘 했기에 이런 결과가 나오지 않았나 싶다"고 말했다.

윤 감독은 "일단 승격이라는 소기의 목적은 달성했다. 앞으로 어떻게 풀어갈지는 고민해봐야 할 듯 싶다. 선수들이 풀어지는 면도 있을 듯 하다"면서도 "남은 3경기도 소홀히 할 수 없다. 어떻게 준비할 지 고민해보겠다. 유종의 미를 거두도록 하겠다"고 다짐했다.


인천=박상경 기자 ppark@sportschosun.com

