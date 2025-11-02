바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]여기 인공지능(AI)을 활용해 전술을 짜 효과를 본 축구팀이 있다.
챗GPT는 '파이브백을 사용하는 것이 좋다'라고 수비 전술을 추천했다. 하비 감독은 "나는 농담이 아니라 그 말대로 했다"라고 고백했다.
최근 남자축구에서 AI가 활용된 사례도 있다. 영국공영방송 'BBC'는 2024년 리버풀 남자팀이 코너킥 전술을 수립하기 위해 AI 시스템인 'TacticAI'를 활용했다고 보도했다. 'TacticAI'은 코너킥 상황에서 새로운 전술 아이디어를 제공한다. 이 플랫폼은 2020년 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 7000건 이상의 코너킥을 분석했다.
맨시티, 바르셀로나, 브렌프도드도 각각 경기 결과 예측 시뮬레이션 시스템, 경기 분석, 저평가 선수 발굴에 AI를 활용하고 있다.
