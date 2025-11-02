바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇게 했다"…작년 13위→올해 4위 '떡상'

기사입력 2025-11-02 19:32


바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇…
로라 하비 시애틀 레인 감독. 출처=시애틀 레인

바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇…
AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]여기 인공지능(AI)을 활용해 전술을 짜 효과를 본 축구팀이 있다.

미국 여자축구 강호 시애틀 레인은 2025년 미국여자축구리그(NWSL) 개막을 앞두고 팀 전술을 짜는데 인공지능인 챗GPT를 활용했다고 밝혀 축구계를 놀라게 했다.

9월 버밍엄시티로 임대를 떠난 한국 여자축구 에이스 지소연의 원소속팀인 시애틀의 로라 하비 감독은 10월31일(현지시각) 미국 팟캐스트 방송 '사커리시'와의 인터뷰에서 "프리시즌 어느 날, 챗GPT에 '시애틀의 정체성은 무엇인가?'라는 질문을 입력했다. 반신반의하며 남긴 글이었다. 그러고 나서 'NWSL 팀을 이기기 위해 어떤 포메이션을 사용해야 하나?'라고 질문을 던졌다. 그랬더니 리그의 모든 팀 목록과 추천 포메이션에 관한 답이 왔다"라고 밝혔다.

챗GPT는 '파이브백을 사용하는 것이 좋다'라고 수비 전술을 추천했다. 하비 감독은 "나는 농담이 아니라 그 말대로 했다"라고 고백했다.


바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇…
출처=사커리시 팟캐스트 영상 캡쳐

바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇…
출처=시애틀 레인
여자 축구계에서 파이브백은 쉽게 사용되는 전술이 아니다. 하비 감독 역시 감독 커리어에서 파이브백을 활용한 적이 없다. "나는 여자 축구에서 5인 수비 전술이 어떻게 쓰이는지 깊이 생각해본 적이 없다. 남자 축구에서 (파이브백을 쓰는 걸)멀리서나마 봤을 뿐이다. 파이브백은 흔히 상대 득점을 막기 위한 포메이션 쯤으로 이해하고 있었다"라고 했다.

하비 감독은 챗GPT의 제안을 검토한 후, 처음으로 백파이브 전술을 채택했다. 효과는 엄청났다. 시애틀은 2024시즌 NWSL 26경기에서 단 6승에 그치며 아래에서 두번째인 13위에 그쳤다. 올 시즌엔 25라운드 현재 승점 38로 4위를 달리고 있다. 일찌감치 플레이오프(1~8위) 진출권을 확보했다.

최근 남자축구에서 AI가 활용된 사례도 있다. 영국공영방송 'BBC'는 2024년 리버풀 남자팀이 코너킥 전술을 수립하기 위해 AI 시스템인 'TacticAI'를 활용했다고 보도했다. 'TacticAI'은 코너킥 상황에서 새로운 전술 아이디어를 제공한다. 이 플랫폼은 2020년 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 7000건 이상의 코너킥을 분석했다.


바야흐로 축구 전술도 AI가 짜는 시대, "챗GPT가 5백 추천해서 그렇…
9월 시애틀에서 버밍엄으로 임대를 떠난 지소연. 영국 무대엔 3년만에 복귀했다. 출처=버밍엄
BBC는 2024년 리버풀 남자팀이 코너킥 상황에서 전술을 수립하는 AI 시스템인 TacticAI를 활용했다고 보도했습니다.


TacticAI는 코너킥 상황에서 새로운 전술 아이디어와 제안을 제공하여 도움을 줍니다. 2024년 3월 보도에 따르면, 이 AI 플랫폼은 2020년 이후 프리미어 리그 경기에서 7,000건 이상의 코너킥을 분석했습니다.

맨시티, 바르셀로나, 브렌프도드도 각각 경기 결과 예측 시뮬레이션 시스템, 경기 분석, 저평가 선수 발굴에 AI를 활용하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김태현♥' 미자, 안타까운 고백 "애기 떠난지 3개월..너무 많이 그리워"

2.

정상수, 충암고서 "윤 어게인" 외치고 사과.."부적절한 발언 조심하겠다"

3.

이지혜 딸 태리, '극락 체험 중' 갑자기 고열 상황..."느낌이 쎄하네"

4.

[SC이슈] 관심 부담됐나..'정우성 혼외자' 모자이크無 공개한 문가비, 댓글창 돌연 폐쇄

5.

윤선우♥김가은, 10년 열애 끝 결혼 소감 "이렇게 행복했던 날 있었나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"말이 안된다. 난 팔이 안올라가던데..." 같은 선발이라 더 충격. 원태인이 4650억원 투수에게 "가성비 좋다"고 한 이유[고양 인터뷰]

2.

[K리그1 현장리뷰]'정효 매직 미쳤다!' 광주, 제주전 '전반 졸전→후반 대반전' 2-0 승리하며 잔류에 한걸음…프리드욘슨 데뷔골

3.

'선언된' 비디오 판독이 뒤집어졌다! '차지환 인생경기' 천안 맹폭…'전광인 더비' 첫 승자는 OK저축은행, 현대캐피탈 4연승 저지 [천안리뷰]

4.

'토트넘, 이제 정신이 좀 들어?' 손흥민 빠지니 바로 삼류팀 전락, 최악 경기력+선수들은 감독 무시

5.

[현장분석] 가스공사 극단적 '골밑 올인 전략' 통했다. 가스공사, KT 에 71대60 완승. 가스공사 벼랑끝 전술, KT 아킬레스건 어떻게 찔렀나

스포츠 많이본뉴스
1.

"말이 안된다. 난 팔이 안올라가던데..." 같은 선발이라 더 충격. 원태인이 4650억원 투수에게 "가성비 좋다"고 한 이유[고양 인터뷰]

2.

[K리그1 현장리뷰]'정효 매직 미쳤다!' 광주, 제주전 '전반 졸전→후반 대반전' 2-0 승리하며 잔류에 한걸음…프리드욘슨 데뷔골

3.

'선언된' 비디오 판독이 뒤집어졌다! '차지환 인생경기' 천안 맹폭…'전광인 더비' 첫 승자는 OK저축은행, 현대캐피탈 4연승 저지 [천안리뷰]

4.

'토트넘, 이제 정신이 좀 들어?' 손흥민 빠지니 바로 삼류팀 전락, 최악 경기력+선수들은 감독 무시

5.

[현장분석] 가스공사 극단적 '골밑 올인 전략' 통했다. 가스공사, KT 에 71대60 완승. 가스공사 벼랑끝 전술, KT 아킬레스건 어떻게 찔렀나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.