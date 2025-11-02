'오피셜' 공식발표, 손흥민 사우디 2000억 거절하길 잘했다! "SON…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민에 대한 찬사와 더불어 그로 인한 파급 효과가 이어지고 있다.
데이브는 "주변 사람들은 문자 그대로 '너가 이렇게 함으로써 가문의 명예를 드높이고 있다'라고 말했다"며 "그가 그들에게 얼마나 중요한지, 그리고 우리가 그 일부라는 것을 보여주기 위해서였다"고 설명했다.
연봉으로도 그의 가치가 이미 증명된 수준이다. 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 MLS 선수 협회를 통해 공개된 선수 연봉 자료를 보도했는데, 이 소식에 따르면 손흥민은 MLS 선수 중 두 번째로 높은 연봉을 수령 중이다. 1115만달러(약 160억원) 수준으로 이는 리오넬 메시를 제외하면 거의 독보적인 수준의 연봉이다. MLS 역대 최고 이적료와 더불어 최고 수준의 연봉까지 보장한 영입이었던 것으로 보인다.
이어 "어떤 면에서는 손흥민 영입은 우리에게 엄청난 위험 부담이었다. MLS 역사상 최고 이적료를 지불했지만, 우리의 축구와 상업 모델 분석에 따르면 손흥민은 그만한 가치가 있다고 판단했다. 손흥민은 상업적인 측면에서 거의 성공이다. 그는 처음 몇 달 동안 경기장 안팎에서 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 큰 성공을 거두었다"고 설명했다.
손흥민의 뜨거운 인기에 힘입어 그의 벽화 하나가 가져오는 파급력도 큰 화제를 모으고 있다. 손흥민 한 명이 미국을 뒤흔들고 있다.
