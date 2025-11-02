'우승 확정' 인천, 무고사-제르소 선발 제외→박승호-김건희는 출격...'승점 3점' 간절한 부산, 윤민호-최기윤 선봉[현장라인업]

기사입력 2025-11-02 12:50


'우승 확정' 인천, 무고사-제르소 선발 제외→박승호-김건희는 출격...…

'우승 확정' 인천, 무고사-제르소 선발 제외→박승호-김건희는 출격...…

[인천=스포츠조선 이현석 기자]완벽한 마무리를 원하는 인천유나이티드와 희망의 불씨를 살려야 하는 부산아이파크가 격돌한다.

인천과 부산은 2일 인천축구전용구장에서 열리는 '하나은행 K리그2 2025' 37라운드 경기를 앞두고 있다.

이미 우승을 확정한 인천이 갈 길 바쁜 부산 앞에 섰다. 인천은 직전 36라운드 경남과의 경기에서 승리하며 K리그2 우승을 조기에 확정했다. 2024시즌 강등 이후 1년 만에 다이렉트 승격에 성공한 인천은 완벽한 마무리를 원한다. 윤정환 감독은 남은 3경기에서 힘을 뺄 생각이 없음을 드러낸 바 있다. 선수들 또한 올 시즌 성과와 더불어 여러 수상들이 달려있기에 여전히 의욕에 가득 찬 상태다. 무고사 제르소 박승호 김건희 등 수상이 유력한 선수들은 우승 확정 이후에도 출전을 이어갈 것이 유력한 상황이었다.

반면 부산은 인천을 꺾고 올 시즌 마지막 불씨를 살려야 하는 입장이었다. 플레이오프 진출을 위해서는 현재 8위인 부산(승점 54)은 5위 이랜드(승점 59)와의 격차를 좁히기 위해 무조건적인 승리가 필요했다. 남은 3경기 중 한 경기라도 패한다면 플레이오프 진출 희망이 사라질 수 있기에, 전력을 쏟아부어야 한다. 다만 올 시즌 부산은 인천에 강하지 못했다. 2경기 1무1패로 고전했다. 직전 김포전 4대1 대승의 분위기를 이어가는 것이 중요하다.

두 팀은 조성환 감독으로도 얽혀있다. 조 감독은 2020년부터 2024년 7월까지 인천을 지휘하며 구단 첫 아시아챔피언스리그 진출을 이끄는 등의 성과를 거뒀었다. 다만 지난 시즌 극심한 부진 속에 팀을 떠났고, 이후 반등하지 못한 인천은 강등을 피하지 못했다. 다시 K리그1으로 향하는 것을 확정한 인천 앞에서 K리그1 승격의 희망을 마지막까지 품은 부산을 이끌고 있는 조성환 감독이 섰기에 인천과 부산 사이의 맞대결에 더 관심이 쏠릴 수밖에 없었다.

윤정환 인천 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 박승호와 신진호, 중원은 김성민, 이명주, 정원진, 백민규가 자리한다. 수비진은 이주용, 김건웅, 김건희, 최승구가 구축한다. 골문은 이범수가 지킨다.

조성환 부산 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 최전방 스리톱에 최기윤, 윤민호, 김현민, 중원은 이동수 사비에르가 지킨다. 윙백은 김세훈과 전성진, 스리백은 장호익 조위제, 김희승이 구성한다. 골키퍼 장갑은 구상민이 낀다.


인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

생일 하루 전, 엄마와 함께 세상 떠났다…故박지선, 오늘(2일) 5주기[종합]

2.

오은영 눈물..“대장암 수술 당시 아이 이름 목 놓아 불러”

3.

'100억 빚' 임채무, 재정난 '두리랜드' 살린다..1천만원 투입, 파충류 사입 욕망(사당귀)

4.

윤민수, 8억家 이사후 홀가분한 미소..임원희 "3년 이후가 고비"(미우새)

5.

부활 김태원 딸 서현, ♥뉴욕 남편과 전통혼례 치렀다 "쏘 뷰티풀"(조선의사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어 최최최종전, 하지만 김혜성은 역시…' 로버츠 다저스 감독의 최종 선택, 대주자 출전 가능할까

2.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

3.

'英 BBC도 경악' 손흥민 공백 문제 제대로 터졌다! '포스테코글루 시절만큼 심각' 토트넘, 최악의 공격력에 야유까지→"바닥 찍었다" 비판 폭주

4.

'이럴수가' 오타니가 처참하게 무너졌다…고개 숙이고 강판, 다저스 준우승 위기

5.

[단독]'K2 최고 외인' 에울레르, 다음 시즌에도 이랜드서 뛴다...빅클럽 러브콜 속 완전 이적 '확정'

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어 최최최종전, 하지만 김혜성은 역시…' 로버츠 다저스 감독의 최종 선택, 대주자 출전 가능할까

2.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

3.

'英 BBC도 경악' 손흥민 공백 문제 제대로 터졌다! '포스테코글루 시절만큼 심각' 토트넘, 최악의 공격력에 야유까지→"바닥 찍었다" 비판 폭주

4.

'이럴수가' 오타니가 처참하게 무너졌다…고개 숙이고 강판, 다저스 준우승 위기

5.

[단독]'K2 최고 외인' 에울레르, 다음 시즌에도 이랜드서 뛴다...빅클럽 러브콜 속 완전 이적 '확정'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.