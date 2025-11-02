"광주-제주전 안봤다" 다이렉트 강등 미룬 대구,김병수 감독의 담담한 각…

|
[수원=스포츠조선 전영지 기자]"제주-광주전은 안봤다. 결과만 보지 않을까"
광주-제주전이 후반 35분을 넘긴 시점, 광주가 신창무의 선제골로 1-0으로 앞서던 시점에 기자회견장에 들어선 김 감독은 '광주-제주전을 보다 오셨냐'는 질문에 "안봤다"고 단답했다. "결과만 보면 되지 않을까"라고 했다. 광주가 2대0으로 승리하며 대구는 다이렉트 강등을 피했다.
풍전등화같은 팀의 상황, 현재 솔직한 심정을 묻자 김 감독은 "많이 힘들다. 5개월간 이런 상황이 이어져왔다. 마음이 불편하진 않다. 최선을 다했고 준비과정에서 아쉬움이 있다. 후회도 있겠지만 최선을 다해 준비했다. 오늘도 선수들이 잘해줄 거라 믿고 있다고 말했다. 선수들에게 경기 전 강조한 부분을 묻자 김 감독은 "오늘 같은 경우는 경고누적에 의한 퇴장 등 돌발변수를 조심해야 한다. 그 외의 부분은 경직되지 않게 자신감 갖고 플레이해달라고 이야기했다"고 담담하게 답했다.
김강산의 복귀에 대한 기대에 대해선 "미드필드 싸움, 세컨드볼 싸움에서 어려웠는데 김강산의 가세로 중원에서 힘이 생기지 않을까 생각한다"고 말했다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
라인업
-수원FC(4-3-3)=안준수(GK)/서재민-이현용-최규백-이용/이재원-윤빛가람-한찬희/루안-싸박-김경민
-대구FC(4-3-3) =한태희(GK)/김현준-카이오-우주성-황재원/김주공-김강산-김정현/정치인-세징야-지오바니