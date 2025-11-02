"광주-제주전 안봤다" 다이렉트 강등 미룬 대구,김병수 감독의 담담한 각오[K리그1 현장 인터뷰]

기사입력 2025-11-02 16:01


"광주-제주전 안봤다" 다이렉트 강등 미룬 대구,김병수 감독의 담담한 각…

[수원=스포츠조선 전영지 기자]"제주-광주전은 안봤다. 결과만 보지 않을까"

김병수 대구FC 감독이 2일 오후 4시30분 펼쳐질 하나은행 K리그1 35라운드 수원FC 원정을 앞두고 담담한 각오를 전했다.

이날 경기 전 2시에 시작된 광주-제주전이 끝나지 않은 상황, 10위 수원이 승점 38, 11위 제주가 승점 35, 최하위 대구가 승점 28점인 상황, 만약 이날 제주가 광주를 상대로 승리할 경우 제주가 승점 38점이 돼 스플릿리그 3경기를 남기고 승점 10점 차로, 대구의 다이렉트 강등이 결정될 수도 있는 절체절명의 상황이었다.

광주-제주전이 후반 35분을 넘긴 시점, 광주가 신창무의 선제골로 1-0으로 앞서던 시점에 기자회견장에 들어선 김 감독은 '광주-제주전을 보다 오셨냐'는 질문에 "안봤다"고 단답했다. "결과만 보면 되지 않을까"라고 했다. 광주가 2대0으로 승리하며 대구는 다이렉트 강등을 피했다.

풍전등화같은 팀의 상황, 현재 솔직한 심정을 묻자 김 감독은 "많이 힘들다. 5개월간 이런 상황이 이어져왔다. 마음이 불편하진 않다. 최선을 다했고 준비과정에서 아쉬움이 있다. 후회도 있겠지만 최선을 다해 준비했다. 오늘도 선수들이 잘해줄 거라 믿고 있다고 말했다. 선수들에게 경기 전 강조한 부분을 묻자 김 감독은 "오늘 같은 경우는 경고누적에 의한 퇴장 등 돌발변수를 조심해야 한다. 그 외의 부분은 경직되지 않게 자신감 갖고 플레이해달라고 이야기했다"고 담담하게 답했다.

가장 파이팅을 보이는 선수는 누구냐는 질문에 김 감독은 "특별히 한 선수를 지목하긴 어렵다. 에드가 선수도 와선 안되는 상황인데 함께 왔고, 세징야도 경미한 부상도 있고 이용래도 명단에 없지만 참석해줬다. 좋은 선수들이 전체적으로 한마음 한뜻으로 노력하고 있다. 한 선수를 거명하기보다 팀은 잘 뭉쳐 있다고 생각한다"며 원팀을 향한 믿음을 표했다.

김강산의 복귀에 대한 기대에 대해선 "미드필드 싸움, 세컨드볼 싸움에서 어려웠는데 김강산의 가세로 중원에서 힘이 생기지 않을까 생각한다"고 말했다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com


라인업

-수원FC(4-3-3)=안준수(GK)/서재민-이현용-최규백-이용/이재원-윤빛가람-한찬희/루안-싸박-김경민

-대구FC(4-3-3) =한태희(GK)/김현준-카이오-우주성-황재원/김주공-김강산-김정현/정치인-세징야-지오바니

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'82G 던진 투수가 있으니까' 과부하 피할 수 있을까? 롯데, 마캠서 좌완 찾기 본격화…'윤고나손전'도 참여 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'82G 던진 투수가 있으니까' 과부하 피할 수 있을까? 롯데, 마캠서 좌완 찾기 본격화…'윤고나손전'도 참여 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.