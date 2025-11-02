"팬들에게 죄송한 마음"...'5위 경쟁 적신호' 조성환 감독의 아쉬움, "찬스 살리지 못한 것 개선해야"[현장 기자회견]

기사입력 2025-11-02 17:15


"팬들에게 죄송한 마음"...'5위 경쟁 적신호' 조성환 감독의 아쉬움,…

[인천=스포츠조선 이현석 기자]"감독으로서 팬들에게 죄송한 마음이다"

부산과 인천은 2일 인천축구전용구장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 37라운드 경기에서 0대0 무승부를 거뒀다.

두 팀은 전반부터 끈질긴 수비와 공격을 주고받았으나, 단 하나의 슈팅도 골망을 흔들지 못했다. 승강 플레이오프를 위해 승점 3점이 절실했던 부산(승점 55)은 5위 이랜드(승점 59)와의 격차를 크게 좁히지 못하며 아쉬움을 삼켰다.

경기 후 기자회견에 참석한 조성환 부산 감독은 "원정에 와주신 팬들에게 감사의 말씀을 드리고 싶다. 오늘 경기에 대해서는 딱히 내가 드릴 말씀이 없다. 승리하지 못해서 승점 3점을 따내지 못해서 감독으로서 팬들에게 죄송한 마음이다"고 소감을 밝혔다.

조 감독은 아쉬운 부분에 대해 "올 시즌 내내 중요한 경기에서 우리가 고비를 못 넘고, 결정적인 찬스들을 살리지 못한 것은 발전하고, 개선해야 할 부분이라고 생각한다"고 했다.

플레이오프 경쟁자인 이랜드, 성남 등과의 격차는 더 벌어진 상황, 부산은 승리 후 다른 팀들의 경기를 지켜봐야 한다. 조 감독은 "경기를 준비하는 태도는 다를 것이 없다고 생각한다. 홈 경기 충남아산전에서 좋은 모습으로 팬들에게 보답할 수 있도록 잘 준비하겠다"고 했다.

조 감독은 경기 후 인천 팬들과 마주하기도 했다. 조 감득은 부산 부임 이전에 2020년부터 2024년까지 인천을 이끈 바 있다. 그는 "인천 팬들에게 축하의 말을 드리고, 또 모든 구성원들꼐 축하한다고 말씀드리고 싶다. 윤정환 감독과 선수들이 전달수 대표나 나의 마음의 짐을 덜 수 있는 성적을 낼 수 있어서 다행이라고 생각하고 축하한다고 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.


인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

2.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

3.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'3승 독식 미쳤다' 토론토는 야마모토에게 졌다, '4649억 MVP' 더는 의심하지 말라

스포츠 많이본뉴스
1.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

2.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

3.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'3승 독식 미쳤다' 토론토는 야마모토에게 졌다, '4649억 MVP' 더는 의심하지 말라

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.