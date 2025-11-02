"팬들에게 죄송한 마음"...'5위 경쟁 적신호' 조성환 감독의 아쉬움,…

|
[인천=스포츠조선 이현석 기자]"감독으로서 팬들에게 죄송한 마음이다"
경기 후 기자회견에 참석한 조성환 부산 감독은 "원정에 와주신 팬들에게 감사의 말씀을 드리고 싶다. 오늘 경기에 대해서는 딱히 내가 드릴 말씀이 없다. 승리하지 못해서 승점 3점을 따내지 못해서 감독으로서 팬들에게 죄송한 마음이다"고 소감을 밝혔다.
조 감독은 아쉬운 부분에 대해 "올 시즌 내내 중요한 경기에서 우리가 고비를 못 넘고, 결정적인 찬스들을 살리지 못한 것은 발전하고, 개선해야 할 부분이라고 생각한다"고 했다.
조 감독은 경기 후 인천 팬들과 마주하기도 했다. 조 감득은 부산 부임 이전에 2020년부터 2024년까지 인천을 이끈 바 있다. 그는 "인천 팬들에게 축하의 말을 드리고, 또 모든 구성원들꼐 축하한다고 말씀드리고 싶다. 윤정환 감독과 선수들이 전달수 대표나 나의 마음의 짐을 덜 수 있는 성적을 낼 수 있어서 다행이라고 생각하고 축하한다고 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.
인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com