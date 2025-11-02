'희찬아 넌 잘 살아남아라' 최악 부진 울버햄튼, 결국 페레이라 감독 경질 발표

최종수정 2025-11-02 23:56

'희찬아 넌 잘 살아남아라' 최악 부진 울버햄튼, 결국 페레이라 감독 경…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'희찬아 넌 잘 살아남아라' 최악 부진 울버햄튼, 결국 페레이라 감독 경…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 황희찬에게는 과연 어떤 여파가 미칠까.

최악의 부진을 겪고 있는 잉글랜드 프리미어리그 울버햄튼 원더러스가 결국 감독 경질 카드를 꺼내고야 말았다. 감독의 조기 경질은 최근 부진에서 벗어나지 못하고 있는 울버햄튼의 한국인 선수 황희찬에게도 어떤 식으로든 영향을 미칠 가능성이 크다.

울버햄튼 구단은 2일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '2025~2026시즌에 승리를 거두지 못하고 있는 비토르 페레이라 감독과 결별했다'고 발표했다. 이후 실망감이 가득 담긴 경질 이유를 설명했다.

울버햄튼 구단은 '페레이라 감독은 지난해 12월 팀에 부임해 EPL 후반기를 비교적 안정적으로 이끌었다. 하지만, 이번 시즌의 성적과 경기력은 허용 가능 수준에 도달하지 못했다. 결국 구단은 리더십의 교체가 불가피하다고 판단하게 됐다'며 페레이라 감독의 경질 이유를 설명했다.


'희찬아 넌 잘 살아남아라' 최악 부진 울버햄튼, 결국 페레이라 감독 경…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
실제로 이번 시즌 울버햄튼은 처참한 경기력으로 리그 최하위까지 곤두박질쳤다. 경기를 지켜보는 모든 사람들이 분노를 참을 수 없는 수준이다.

2일 열린 EPL 10라운드 풀럼과의 원정경기에서는 0대3으로 완패했다. 이로써 울버햄튼은 10라운드 현재, EPL 20개 구단 중 유일하게 승리를 거두지 못했다. 2무8패로 승점이 고작 2점 뿐이다. 역대 최악의 경기력이라고 해도 과언이 아닐 듯 하다.

구단으로서는 더 늦기 전에 팀을 쇄신할 필요가 있었다. 10라운드까지 치르고 나서야 페레이라 감독에게 경질을 통보했다. 다소 늦은 감이 있다. 페레이라 감독이 구성한 8명의 코치진도 한꺼번에 팀을 떠났다.

울버햄튼 구단은 임시로 제임스 콜린스 U-21 감독과 리차드 워커 U-18 감독에게 팀의 운영을 맡길 방침이다. 그러나 이는 임시방편이다. 새로운 감독을 찾아야 한다.


'희찬아 넌 잘 살아남아라' 최악 부진 울버햄튼, 결국 페레이라 감독 경…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

최악의 성적도 감독 경질의 핵심 이유지만, 다른 이유도 있다. 페레이라 감독은 지난 번리전 패배 후 홈구장에서 서포터와 언쟁을 펼쳤다. 이 사실이 알려지며 여론은 더욱 악화됐다. 경질의 트리거를 당긴 결과가 됐다.

페레이라 감독이 경질되면서 황희찬의 미래에도 또 다른 변화가 불어닥칠 듯 하다. 황희찬은 이번 시즌 계속 부진하다. 부상 여파에서 여전히 벗어나지 못하며 폼이 살아나지 않고 있다.

페레이라 감독 체제에서 간간히 기회를 얻고 있지만, 확실한 주전도 아니다. 때문에 경기력도 좀처럼 회복되지 못하고 있다. 새 감독이 누가됐든 황희찬에게는 새롭게 자신을 어필할 수 있는 기회다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

'100억 빚' 임채무, '두리랜드'에 1천만원 투자..2억 거북이 구입 욕심 ('당나귀 귀')

4.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

5.

지예은, '런닝맨' 복귀 방송서 결국 오열..."호르몬 문제 있어 자꾸 울컥해"

스포츠 많이본뉴스
1.

4650억 먹튀, 12년 어떻게 보나 했는데...비현실적 '미친 드라마'로 전 세계 야구팬들 홀렸다

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

[공식발표]LG 우승 합작하고 끝내 이적한다 → 곧바로 새팀 마캠 합류

4.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

5.

"말이 안된다. 난 팔이 안올라가던데..." 같은 선발이라 더 충격. 원태인이 4650억원 투수에게 "가성비 좋다"고 한 이유[고양 인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

4650억 먹튀, 12년 어떻게 보나 했는데...비현실적 '미친 드라마'로 전 세계 야구팬들 홀렸다

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

[공식발표]LG 우승 합작하고 끝내 이적한다 → 곧바로 새팀 마캠 합류

4.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

5.

"말이 안된다. 난 팔이 안올라가던데..." 같은 선발이라 더 충격. 원태인이 4650억원 투수에게 "가성비 좋다"고 한 이유[고양 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.