[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 …

[스포츠조선 강우진 기자]울버햄튼이 비토르 페레이라 감독을 경질했다. 황희찬에게는 좋은 소식일 수 있다. 좀처럼 페레이라 감독의 신뢰를 받지 못했기에 새 감독 체제에서 다시 날아오를 기회다.
제프 시 울버햄튼 회장은 "페레이라 감독과 그의 스태프들은 울버햄프턴을 위해 헌신적으로 일했으며, 지난 시즌 어려운 시기를 함께 극복하는 데 큰 역할을 해줬다"라며 "우리는 그들에게 감사의 뜻을 전한다"라고 말했다.
페레이라 감독의 경질은 예견된 수순이었다. 지난 여름 이적시장에서 울버햄튼은 에이스 마테우스 쿠냐와 공수의 핵심 라얀 아잇-누리를 잃었다. 그럼에도 이들을 대체할 수 있는 수준의 선수 영입에 실패했다. 결국 팀 성적이 추락하는 것을 막을 수 없었다.
황희찬은 2024~2025시즌 EPL에서 21경기에 출전해 2골을 넣었다. 출전 시간은 고작 649분에 불과하다. 풀타임(90분)을 뛰었다고 가정하면 리그에서 7경기를 뛰는 데 그친 셈이다. 페레이라 전술에서 황희찬을 빛을 보지 못했다. 차기 감독이 누구일지 그리고 그가 채택하는 전술이 어떠할지에 따라 황희찬의 공격력이 다시 살아날 가능성도 있다.
