'손흥민 돌아오라고 선수들 시위하네!' 감독 무시+최악의 기록→'포스트 …

|
|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 실망스러운 성적을 보이고 있다. 손흥민의 복귀설이 잠잠해진 가운데 단체 시위라도 하듯 선수들이 무너지는 모습이다.
|
|
시몬스는 루카스 베리발의 부상으로 인해 전반 7분 교체 투입됐다. 그러나 그는 또다시 창의적인 플레이를 보여주지 못했다. 시몬스는 팀이 끌려가던 후반 27분 윌슨 오도베르와 교체돼 경기장을 빠져나갔다. 시몬스는 자신감이 결여된 모습이었다.
|
|
첼시와의 런던 더비에서 토트넘은 최악의 기록을 세웠다. 단 1개의 유효 슈팅을 기록하며 경기 전체 기대 득점(xG)이 0.05에 그쳤다. 이는 2012~2013시즌 xG 통계 집계가 시작된 이래 토트넘이 기록한 역대 최저 수치다. 손흥민과 해리 케인이 있던 시절에는 상상할 수도 없는 수치다. 이들은 좋은 킥력을 바탕으로 언제나 유효 슈팅을 기록하던 공격수였다. 하지만 토트넘에서는 더이상 유효 슈팅을 기록할 만한 빼어난 공격수가 없다는 소리다. 손흥민의 토트넘 복귀 가능성이 흐지부지되고 있지만, 지금 상황에서는 꼭 필요한 존재로도 보인다.
|
|
매체는 "토트넘 홋스퍼 스타디움에서의 패배 직후 분위기는 매우 험악했다. 반더벤과 제드 스펜스는 경기 종료 후 프랭크 감독을 외면한 채 곧바로 터널로 향했다"라며 "프랭크 감독은 경기 종료 휘슬이 울린 뒤 선수들에게 홈 팬들과 인사하자고 손짓했으나, 두 선수는 이를 무시했다"라고 전했다.
이를 두고 일각에서는 프랭크 감독이 선수단 장악력을 잃은 것이 아니냐는 의문을 드러냈다.
토트넘은 지난 시즌보다 좋은 출발을 보였지만, 최근 경기력이 저조하다. 아직 시즌 초반이기에 언제 순위가 추락할지 모른다. 앞서 손흥민을 너무 이른 시점에 이적시켰다는 평가도 존재했다. 손흥민이 주장으로서 한 시즌 더 팀을 이끌어야 한다는 의견이었다. 무엇보다 이번 시즌 직전 토트넘에 새로 이적한 선수들이 많았기에 주장 손흥민이 적응을 돕도록 해야 했다는 것이다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com