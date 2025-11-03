'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분" 최고의 찬사 작렬

최종수정 2025-11-03 09:49

'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) EPA/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 전영지 기자]펩 과르디올라 맨시티 감독이 '괴물' 엘링 홀란을 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두의 '신계'로 끌어올렸다.

맨시티 스트라이커 홀란은 3일(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 본머스전에서 전반 17분, 33분 멀티골로 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 무시무시한 득점 본능이 또 한번 폭발했다.

올 시즌 홀란의 득점 행보는 그야말로 막을 수 없는 수준이다. 리그 10경기에서 13골, 모든 대회를 통틀어 13경기에서 무려 17골을 기록 중이다.

25세의 홀란은 이날도 '득점 기계'의 면모를 과시했다. 2골을 추가하며 프리미어리그 득점 선두를 질주, 2위권 선수들과의 격차를 무려 7골로 벌렸다.

국제 무대에서도 그의 영향력은 절대적이다. 노르웨이 대표팀 3경기에서 9골을 터뜨리며 A매치 무대에서도 득점 행진을 이어가고 있다.


'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이날 본머스전 직후 영국 BBC 스포츠와의 인터뷰에서 펩 과르디올라 감독은 홀란을 극찬했다. "메시나 호날두와 함께 뛰는 게 이런 느낌이다. 그가 미치는 영향력은 엄청나다. 홀란의 득점 기록을 봤나? 그는 당연히 그 수준에 있다"면서 홀란을 메시, 호날두의 '신계'로 끌어올렸다. "물론 메시와 호날두는 15년 동안 그 수준을 유지했지만, 지금의 홀란도 그에 버금가는 퍼포먼스를 보여주고 있다. 첫 골 장면에서 공을 차는 방식은 마치 '내가 득점하겠다'고 말하는 것같다"고 강조했다.

"홀란은 골을 향한 갈망이 있는 선수다. 최고 수준이다. 믿기 힘들 만큼 지도하기도 쉽고, 관리하기도 편한 선수다. 홀란에게 때로 엄격하게 대할 때도 있지만 그는 늘 열린 마음을 갖고 있다. 골을 위해 사는 선수라 90분 내내 압박을 느낄 때도 있지만, 그건 자연스러운 부분"이라고 했다.

과르디올라 감독은 "솔직히 홀란이 없었다면 어려웠을 것이다. 다행히 오마르 마르무시가 복귀했고, 선수들이 건강하게 돌아와 좋은 상황이다. 무엇보다 우리는 축복 받았다. 홀란은 정말 친절하고 따뜻한 사람이고, 앞으로 더 성장할 것이다. 선수로서 그의 기록은 그야말로 경이롭다"고 칭찬했다.


'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) EPA연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'또 멀티골'홀란→벌써 13골! 펩 감독"메시X호날두와 함께 뛰는 기분"…
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

애스턴빌라전에서 침묵했던 홀란은 본머스전에서 득점포를 재가동하며 만족감을 표했다. 그는 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "중요한 승리였다. 원정에서 안좋은 경기를 하고 패배한 후 다시 반등해 기쁘다. 제 역할을 다해 팀이 이길 수 있어 기분 좋다.이제 앞으로 두 번의 중요한 경기가 남았다. 계속 집중해야 한다"고 말했다. "지난 경기에선 득점하지 못했지만 내 목표는 언제나 팀이 승리하도록 돕는 것이다. 득점을 하든, 1대1 대결에서 이기든, 그게 내 역할"이라며 팀 승리를 위한 팀 플레이어로서의 역할을 강조했다.

이번 승리로 맨시티는 리그 2위(승점 19, 6승1무3패)로 올라서며 선두 아스널(승점 25, 8승1무1패)과의 승점 차를 6점으로 좁혔다. 맨시티는 10일 오전 1시30분 '안방; 에티하드 스타디움에서 3위 리버풀(승점 18, 6승4패)과 맞붙는다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살)

2.

이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스

3.

이창훈 "군대 갔을 때 아내는 4살이었다"...'충격적인 나이차' 러브스토리

4.

오마이걸 미미, 외모 설움 고백 "단체광고서 혼자 제외, 대기실에 남겨졌다"[SC리뷰]

5.

"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌파할까

2.

"야마모토 팔, 떨어져 나가지 않은게 신기", 日 MLB 도전 30년사 이제 사이영상 하나 남았다

3.

'10위→KS 준우승' 주장도 막막했던 출발…'최강 한화' 이제 현실이다, "상처 아닌 배움으로 남길"

4.

[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다

5.

"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌파할까

2.

"야마모토 팔, 떨어져 나가지 않은게 신기", 日 MLB 도전 30년사 이제 사이영상 하나 남았다

3.

'10위→KS 준우승' 주장도 막막했던 출발…'최강 한화' 이제 현실이다, "상처 아닌 배움으로 남길"

4.

[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다

5.

"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.