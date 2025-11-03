"홍명보호 '주포' 성장" 오현규, 감격의 리그 4호→시즌 6호골 폭발……

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]오현규(헹크)가 11월 A매치 명단 발표를 앞두고 득점포를 재가동했다.
지난 9월 멕시코와의 친선경기(2대2 무)에서 1골 1도움을 기록한 오현규는 지난달 파라과이전(2대0 승)에서도 이강인(파리생제르맹)의 어시스트를 받아 쐐기골을 터뜨린 바 있다.
국가대표팀에서의 활약이 헹크에서도 이어지고 있다. 이날 골은 벨기에 리그 4호 골이다. 유로파리그 2골을 포함해 시즌 통산 6골이다. 오현규는 지난달 19일 세르클러 브뤼헤와의 11라운드 원정경기서에서 1골 1도움을 기록한 이후 리그에서 2경기, 공식전 4경기 만에 골 맛을 봤다.
|
|
이를 헹크가 거절하자 이적을 틀었다. 충격이었다. 그는 한동안 힘든 시기를 겪었지만 지난달 "지금은 다 털어냈다"고 밝힌 바 있다.
오현규는 전반 35분 콘스탄디노스 카레차스의 헤더 패스를 페널티에어리어 오른쪽에서 낮고 강한 오른발 슛으로 골망을 흔들었다. 그는 이날 날 3차례 슈팅을 기록했고, 2개의 유효 슈팅 중 하나를 골로 연결했다.
오현규는 후반 27분 유세프 에라비와 교체된 가운데 더 이상 골은 터지지 않았다. 헹크는 리그 5경기 무패(3승2무)를 질주하며 7위(승점 19·5승4무4패)에 자리했다.
축구 통계 전문 풋몹은 오현규에게 헹크 선수 중 두 번째로 높은 평점 8.1점을 줬다. 헹크의 골키퍼 헨드릭 판크롬브뤼허가 최고 평점인 8.2점을 받았다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com