"미안! 난 인간이 아닌 로봇이야" 'BBC' 경악, 홀란의 '기절초풍'…

[스포츠조선 김성원 기자]'엘링 홀란은 피터 크라우치의 열렬한 팬인가? 아니면 그는 실제로 로봇처럼 프로그램되어 있나?' 영국 'BBC'의 '의문부호 찬사'다.
그는 새 세리머니도 선보였다. 크라우치를 연상시키 듯 '로봇 춤'으로 환희를 만끽했다. 올 시즌 홀란의 득점 행보는 그야말로 '득점기계의 경지'다. 그는 EPL 10경기에서 13골, 모든 대회에선 13경기에서 무려 17골을 기록 중이다. EPL에선 경쟁 상대가 없다. 대니 웰백(브라이턴), 앙투안 세메뇨(본버스) 등 6골을 기록 중인 2위권 선수들과의 격차는 7골이다. 홀란은 노르웨이의 최근 A매치 3경기에서도 9골을 뽑아냈다.
펩 과르디올라 맨시티 감독도 흥분했다. 홀란을 극찬했다. 그는 "메시나 호날두와 함께 뛰는 게 이런 느낌이다. 그가 미치는 영향력은 엄청나다. 홀란의 득점 기록을 봤나"가고 밝혔다.
그리고 "메시와 호날두는 15년 동안 그 수준을 유지하고 있다. 메시는 여전히 매 경기 2~3골을 넣고 있고, 사우디아라비아의 호날두도 마찬가지다. 홀란이 지금 바로 그 수준"이라며 "첫 골 장면에서 공을 차는 방식은 마치 '내가 득점하겠다'고 말하는 것 같다"고 강조했다.
과르디올라 감독은 또 "홀란은 골을 향한 갈망이 있는 선수다. 최고 수준이다. 믿기 힘들 만큼 지도하기도 쉽고, 관리하기도 편한 선수다. 홀란에게 때로 엄격하게 대할 때도 있지만 그는 늘 열린 마음을 갖고 있다. 골을 위해 사는 선수라 90분 내내 압박을 느낄 때도 있지만, 그건 자연스러운 부분"이라고 했다.
홀란은 '스카이스포츠'를 통해 "중요한 승리였다. 원정에서 안좋은 경기를 하고 패배한 후 다시 반등해 기쁘다. 내 역할을 다해 팀이 이길 수 있어 기분 좋다. 이제 앞으로 두 번의 중요한 경기가 남았다. 계속 집중해야 한다"고 말했다.
그는 또 "지난 경기에선 득점하지 못했지만 내 목표는 언제나 팀이 승리하도록 돕는 것이다. 득점을 하든, 1대1 대결에서 이기든, 그게 내 역할"이라고 했다.
홀란은 전반 17분과 33분 골망을 흔들었다. 후반 15분에는 니코 오라일리가 쐐기골을 터트렸다. 본머스는 전반 25분 타일러 아담스가 1골을 작렬시킨 데 만족해야 했다.
맨시티는 EPL 2위(승점 19·6승1무3패)로 올라섰다. 선두 아스널(승점 25·8승1무1패)과의 승점 차는 6점이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com