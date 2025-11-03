짜릿한 반전! '슈퍼스타 비니시우스' EPL행 현실화→'리버풀·맨시티·맨…

|
[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 레알 마드리드의 슈퍼스타 비니시우스 주니오르를 품을 수 있을까. 다수의 구단이 그의 상황을 예의주시하고 있다.
매체는 "현재 비니시우스와 레알 마드리드의 관계는 긴장 상태에 있으며, 특히 최근 바르셀로나와의 엘 클라시코 이후 장기적인 미래에 대한 의문이 커지고 있다"라며 "레알 마드리드 쪽에서 계약 갱신 의사가 없다는 소문도 돌고 있다"라고 했다.
더하드태클은 "비니시우스가 EPL 이적에 개방적일 가능성은 있으며, 그를 원하는 구단은 적지 않을 전망"이라며 "맨체스터 시티는 이미 영입 타진을 계획하고 있으며, 맨체스터 유나이티드 역시 큰 제안을 준비 중"이라고 전했다.
한편, 레알 마드리드는 비니시우스의 대체자로 맨시티의 엘링 홀란 영입에 관심을 보이고 있다. 이 때문에 레알 마드리드와 맨시티 양 구단의 선수 맞교환이 이뤄질 확률도 존재한다. 비니시우스가 레알 마드리드를 떠날 것이란 이야기가 계속해서 나오면서 그의 다음 행선지에 대한 관심이 뜨거워지고 있다.
