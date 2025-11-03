"손흥민→양민혁→Who´s Next" '스타 등용문' 韓 U-17 월드컵…

|
[스포츠조선 김가을 기자]'세계를 향한 힘찬 첫 걸음!' 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀의 도전이 시작된다. 백기태 감독이 이끄는 한국 U-17 대표팀은 4일 오후 10시(이하 한국시간) 카타르 도하의 스포츠 육성 시설인 어스파이어 존에서 멕시코와 2025년 U-17 월드컵 조별리그 F조 첫 경기를 치른다. 한국은 이번 대회에서 멕시코를 상대로 첫 승리를 노린다. 이 연령대 상대 전적은 4무1패로 한국이 열세다. 이후 스위스(8일 새벽 0시 15분)-코트디부아르(10일 오후 9시 30분)와 격돌한다. 이번 대회는 4개팀씩 12개조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위 및 3위 중 성적이 좋은 8개팀이 32강 토너먼트에 진출한다. 한국의 이 대회 최고 성적은 1987년 캐나다, 2009년 나이지리아, 2019년 브라질대회에서 기록한 8강이다. 직전 2023년 인도네시아대회에선 조별리그 3패로 탈락했다.
백 감독은 이번 대회를 준비하는 과정에서 아픔을 겪었다. 지난달 말 부친상했다. 백 감독은 당시 아랍에미리트(UAE)에서 사전 캠프 중이었다. 그는 U-17 대회를 위해 귀국하지 않고 훈련에 집중했다. 백 감독은 "연령별 대회지만 월드컵은 꿈의 무대이고 쉽게 오지 않는 기회다. 선수들이 포기하지 않고 자신감 있게 플레이하는 것이 내 목표다. 쉽지 않은 조편성이지만, 서로 믿고 끝까지 해줘서 우리 전술과 플레이가 잘 나온다면 좋은 경기를 할 수 있다. 선수들이 자신감이 넘친다. 감각적으로 호흡을 잘 맞추는 게 관건"이라고 말했다. 대표팀은 최근 연습경기에서 타지키스탄(5대0 승), 볼리비아(2대0 승)를 제압하며 분위기를 끌어 올렸다.
이번 대회는 FIFA가 매년 개최, 48개팀 참가로 개편한 이후 처음 열리는 대회다. 조별리그부터 준결승까지 모든 경기는 도하 어스파이어존의 다구장 형태 그라운드에서 치러진다. 결승전만 칼리파 인터내셔널 스타디움에서 열릴 예정이다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com