세계 최고 명장의 선언! 이런 극찬 나오다니..."메시-호날두 수준에 도달했다"

기사입력 2025-11-03 19:23


세계 최고 명장의 선언! 이런 극찬 나오다니..."메시-호날두 수준에 도…
사진=트위터 캡처

세계 최고 명장의 선언! 이런 극찬 나오다니..."메시-호날두 수준에 도…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]'세계 최고의 감독' 펩 과르디올라가 선언했다. 엘링 홀란이 축구계 최정상급 레전드들과 어깨를 나란히 하고 있다.

영국의 BBC는 3일(한국시각) '펩 과르디올라는 홀란의 놀라운 업적을 현대 축구 두 레전드와 비교했다'라고 보도했다.

맨체스터 시티는 3일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 경기에서 3대1로 승리했다.


세계 최고 명장의 선언! 이런 극찬 나오다니..."메시-호날두 수준에 도…
로이터연합뉴스
승리의 주역은 홀란이었다. 홀란은 전반 17분 라얀 셰르키의 헤더 패스를 받아 이를 문전에서 침착하게 마무리하며 본머스 골망을 흔들었다. 두 번째 득점도 오래 걸리지 않았다. 전반 33분 홀란은 다시 한번 셰르키의 패스를 받았고, 수비 라인을 무너뜨리며 박스 안에서 깔끔한 슈팅으로 격차를 골문을 갈랐다. 멀티골 이후 로봇 세리머니로 '득점 기계'로서의 면모를 다시금 확인시켰다. 홀란은 본머스전 멀티골로 시즌 17경기 만에 20골 고지에 올랐다.

과르디올라 감독 또한 홀란의 활약에 찬사를 아끼지 않았다. 과르디올라는 경기 후 홀란이 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두와 비슷한 수준에 도달했냐는 질문에 "선수의 기록을 봤는가? 물론이다"라고 인정했다. 이어 "메시와 호날두의 기록은 15년째 변함이 없다. 그들은 여전히 매 경기 두세 골을 넣고 있다. 홀란도 지금 그 수준이다"라며 홀란을 현대 축구 최고의 레전드인 두 선수와 나란히 두었다.


세계 최고 명장의 선언! 이런 극찬 나오다니..."메시-호날두 수준에 도…
로이터연합뉴스
과르디올라로서는 최고의 찬사와 다름없다. 과르디올라는 그간 자신이 지도했던 최고의 선수인 메시와 다른 선수들의 비교를 거의 허용치 않았다. 하지만 올 시즌 맨시티의 공격을 이끄는 홀란에 대해서는 메시와 비슷한 수준이라며 최고의 평가를 내렸다.

영국의 BBC도 '올 시즌 홀란의 기록은 차원이 다르다. 리그 10경기에서 13골을 넣은 선수는 1995~1996시즌 레스 퍼디난드 뿐이다. 홀란은 페널티킥 득점 없이 리그에서 가장 높은 기대득점(9.20골)를 기록 중이다'라고 설명했다.

세계 최고의 골잡이로 활약 중인 홀란은 올 시즌은 더 뜨거운 발끝을 자랑하고 있다. 현재의 페이스라면 홀란이 EPL 데뷔 시즌 기록한 36골 기록을 경신하는 것도 무리는 아니다. 어쩌면 EPL 역사상 최고의 골잡이가 더 성장하고 있는 모습을 모든 팬들이 지켜보고 있을지도 모른다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"

2.

'혈액암 재발' 안성기 근황..박중훈 "몸 안 좋아 마음 아파, 눈물 참았다" ('4인용식탁')

3.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

4.

권상우♥손태영 子, 키 180cm 훈남에 운동 실력까지.."육상·축구팀서 러브콜"

5.

‘매니저 금전 피해’ 성시경 “믿었던 사람에게 상처…몸과 마음 상해, 공연 연기 고민”

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

FA 38억 먹튀? → KS 무실점 했잖아. 미친 유관력의 사나이. 그래도 미안한 마음은 여전히.. "내년엔 무조건 풀타임"

3.

'토트넘 보고있나? 이것이 너희가 버린 SON의 위력이다' MLS 우승 향한 손흥민의 폭풍 활약, 플레이오프 2차전 1골-1도움으로 4강행 견인

4.

"손흥민은 내가 제일 잘 알아" 'PK 선방' 요리스, 1골 1도움 '10년 토트넘' 향한 찬사…신난 LA 감독 "막기 어렵다" 미소 만발

5.

'123SV-87HLD' 특급 불펜, 현역 마침표 찍는다…아내의 축하 "무한한 존경과 박수를 보낸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

FA 38억 먹튀? → KS 무실점 했잖아. 미친 유관력의 사나이. 그래도 미안한 마음은 여전히.. "내년엔 무조건 풀타임"

3.

'토트넘 보고있나? 이것이 너희가 버린 SON의 위력이다' MLS 우승 향한 손흥민의 폭풍 활약, 플레이오프 2차전 1골-1도움으로 4강행 견인

4.

"손흥민은 내가 제일 잘 알아" 'PK 선방' 요리스, 1골 1도움 '10년 토트넘' 향한 찬사…신난 LA 감독 "막기 어렵다" 미소 만발

5.

'123SV-87HLD' 특급 불펜, 현역 마침표 찍는다…아내의 축하 "무한한 존경과 박수를 보낸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.