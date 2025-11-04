사람 일 정말 모른다! 문제아에서 탈맨유 최대 아웃풋까지! '연봉 삭감해…

|
[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나가 마커스 래시포드의 완전 영입을 추진하고 있다. 맨체스터 유나이티드를 떠나 바르셀로나로 임대해 온 래시포드가 자신의 꿈을 이루기 일보 직전인 상황이다. 다만 문제는 연봉이다. 래시포드가 현재 받고 있는 급여가 과도하다는 지적이 나온다.
래시포드는 이번 시즌 바르셀로나에서 모든 대회를 통틀어 14경기 6골 7도움을 기록 중이다. 바르셀로나는 래시포드의 다재다능함과 득점력에 깊은 인상을 받은 것으로 전해졌다. 한지 플릭 감독 또한 래시포드의 영입을 직접 지지했다고 한다.
이 같은 상황에서도 바르셀로나는 래시포드 영입을 확신한다. 래시포드는 바르셀로나에 대한 깊은 애정을 드러낸 바 있다. 자신의 드림 클럽을 바르셀로나로 꼽았다. 래시포드는 스페인에서 행복한 축구 선수 생활을 다시 시작했다. 맨유에서는 볼 수 없었던 정신 상태와 기량을 보여주고 있다. 연봉을 삭감해서라도 바르셀로나에서 뛰길 원할 것이다.
