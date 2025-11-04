"희찬아, 나 울버햄튼 안 돌아갈래" 오닐 깜짝리턴 최종무산…진짜 텐 하…

"희찬아, 나 울버햄튼 안 돌아갈래" 오닐 깜짝리턴 최종무산…진짜 텐 하흐 선임하나(英 BBC)

기사입력 2025-11-04 07:46


[스포츠조선 윤진만 기자]게리 오닐 전 울버햄튼 감독의 복귀가 무산됐다.

영국공영방송 'BBC'는 4일(한국시각), 오닐 감독이 울버햄튼측과 11개월만의 감독직 복귀에 대해 협상을 벌여 큰 틀에서 합의를 이뤘으나, 최종적으로 차기 사령탑 레이스에서 하차했다고 보도했다.

오닐 전 감독은 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 초반 10경기에서 단 1승도 거두지 못하는 부진 끝에 12월에 경질됐다. 올 시즌 개막 후 10경기에서 승리없이 승점 2에 그쳐 2일부로 경질된 비토르 페레이라 감독과 닮은꼴 행보였다.

여전히 위약금 형태로 11개월째 울버햄튼으로부터 연봉을 받고 있는 오닐 감독은 페레이라 감독의 유력 후보로 여겨졌다. 'BBC'에 따르면, 이 소식은 울버햄튼 구단 내부에도 '충격'으로 여겨졌다.


'BBC'는 '오닐 감독이 재임 시절에 최고의 선수로 여긴 마테우스 쿠냐, 라얀 아잇-누리, 넬송 세메도는 모두 팀을 떠났다. 오닐 감독이 합류했다면, 이 선수들없이 성공할 수 있을까에 대한 의문이 제기되었을 것'이라고 팀 분위기를 전했다.

이에 앞서 오닐 감독 사단으로 울버햄튼에 합류할 것으로 예상된 롭 에드워즈 미들즈브러 감독은 인터뷰에서 팀 잔류를 선언했다.

'BBC'는 '전 맨유 감독 에릭 텐 하흐가 다른 후보자들과 함께 구단측과 대화를 나누고 있다. 울버햄튼과 밀접한 관계인 호르헤 멘데스 에이전트의 고객 중 최소 한 명과도 접촉한 것으로 알려졌다'라고 보도했다.

울버햄튼을 이끈 누누 에스피리투 산투 현 웨스트햄 감독, 브루노 라즈 전 벤피카 감독, 페레이라 전 울버햄튼 감독 등이 호르헤 에이전트의 고객이다.


또 다른 고객으론 엔조 마레스카 첼시 감독, 마르코 실바 풀럼 감독, 조세 모리뉴 벤피카 감독, 필리페 루이스 전 플라멩구 감독, 세르히오 콘세이상 알이티하드 감독, 카를로스 비첸스 브라가 감독, 젠나로 가투소 이탈리아 대표팀 감독 등이 있다.

EPL 최하위에 처진 울버햄튼은 9일 첼시와 EPL 11라운드 원정경기를 펼친다. 올 시즌 리그 7경기에서 1골을 기록 중인 울버햄튼 공격수 황희찬은 이 경기를 마치고 국가대표팀에 합류해 가나, 볼리비아와의 A매치 친선경기를 소화할 예정이다. 새로운 감독과는 A매치 데이 이후에 호흡을 맞출 것으로 예상된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

