"내가 '경고'했지" 손흥민에 농락당한 오스틴 감독의 한탄, '흥부 조합…

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민과 드니 부앙가, LA FC의 '흥부 조합'이 포스트시즌을 공포로 몰아넣고 있다.
지난달 30일 1차전에서 오스틴을 2대1로 꺾은 LA FC는 이로써 3전 2승제로 치러지는 1라운드에서 두 경기를 먼저 이겨 서부 콘퍼런스 4강에 진출했다. 1차전에선 손흥민, 2차전에선 부앙가가 경기 최우수선수인 'POTM(Player Of The Match)'에 선정됐다.
LA FC는 손흥민의 전과 후가 다르다. 손흥민은 12경기에서 10골 4도움을 기록했다. 침체됐던 부앙가도 살아났다. 그는 33경기에서 26골 10도움을 기록 중이다.
그리고 "우리 선수들은 그 흥분과 메시지에 휩쓸려 마치 우리가 그곳에 있었던 것처럼 규율을 갖추지 못했다. 그것이 오늘 우리를 패배하게 만든 것이다. 우리가 '슈퍼팀'을 상대로 경기한다는 것을 이해하지 못한 것이었다. 내가 며칠 전에 말했듯이, 그들은 '슈퍼팀'이다. 비꼬는 말이 아니다. 우리는 상대가 누구인지 알 만큼 겸손하지 못했고, 선수들에게 그 사실을 분명히 하는 것이 내 책임"이라고 강조했다.
LA FC는 손흥민의 합류 후 우승 후보로 수직 상승했다. 부앙가도 부인하지 않았다. 그는 MLS컵 우승 가능성을 묻자 "대답은 '예'이고 주저함이 없다"며 "지금 팀 정신이 정말 좋다. 팀 전체가 하나로 뭉쳐 있다. PO에서 가장 중요한 건 매 경기 최선을 다하는 것이다. 손흥민과 나 그리고 팀원 모두가 함께라면 큰일을 해낼 수 있다고 생각합니다. 팀은 정말 역동적"이라고 자신감을 나타냈다.
손흥민을 향한 찬사도 넘쳐난다. 토트넘 시절 함께했던 각별한 인연인 수문장 위고 요리스는 오스틴과 2차전에서 페널티킥을 포함해 3차례 결정적인 선방으로 완승에 힘을 보탰다.
그리고 "손흥민의 가치는 단순히 경기장 안에서의 활약에만 있지 않다. 경기장 밖에서도 훌륭한 팀 동료다. 그는 야망이 넘치고, 승부욕이 강하다. 그 에너지가 팀 전체로 전해지는 게 대단하다고 생각한다"고 설명했다.
스티브 체룬돌로 LA 감독은 현역 시절 독일 분데스리가에서 손흥민을 수비수로 상대했다. 그는 "전직 수비수로서 손흥민 같은 선수는 거의 막기 어려운 선수라고 생각한다"며 "이런 선수를 상대로 할 수 있는 것은 그나마 최대한 불편하게 공격하도록 하는 것이다. 각도를 좁히고 공격 기회를 최소화하는 것이 최선이지만, 손흥민은 양발을 다 쓰기 때문에 페널티지역 안으로 들어오지 못하게 하지 않으면 막기 어렵다"고 극찬했다.
LA FC는 A매치 휴식기를 포함해 20일간의 긴 쉼표 후 23일 열리는 8강에서 서부 콘퍼런스 2위로 정규리그를 마친 밴쿠버 화이트캡스와 맞붙는다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com