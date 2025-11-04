"공포 그 자체" 손흥민 大활약에 '양발 능력치' 재조명→감독은 'SON…

|
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 드니 부앙가 함께 무서운 공격력을 보여주면서 미국 메이저리그사커(MLS)를 호령하고 있다.
경기 후 부앙가는 손흥민과의 호흡에 만족감을 드러냈다.
MLS는 "손흥민은 프리미어리그 역사상 가장 양발을 고르게 사용하는 득점자였다"라며 "그가 토트넘에서 넣은 골 중 44%가 '약발'로 알려진 왼발에서 나온 것이었다. 이날 오스틴도 그 이유를 뼈저리게 깨달았다"라고 설명했다.
경기 후 휴고 요리스도 "나는 누구보다 손흥민을 잘 안다. 10년 동안 토트넘에서 매일 훈련했고 수많은 경기를 함께 뛰었다"라며 "1대1 상황에서 그는 오른쪽, 왼쪽 어느 쪽으로든 돌파할 수 있고, 양발 모두 완벽하게 슈팅할 수 있다. 그래서 수많은 개인 기록을 세운 것"이라고 말했다.
체룬돌로 감독은 "손흥민 같은 월드클래스 선수는 매번 막을 수 없다"라며 "약발도 약하지 않다. 그래서 수비수들에게 박스 밖에서 플레이하도록 유도하라고 말하고 싶다"라고 전했다.
LAFC는 8강전 밴쿠버 화이트캡스 원정을 앞두고 약 3주간의 준비 기간을 갖게 된다. 그 사이 손흥민과 부앙가를 포함한 주요 선수들은 11월 A매치를 위해 대표팀에 소집된다. 체룬돌로 감독은 "선수들은 완전히 집중하고 있다"며 "조금 긴 휴식기가 있겠지만 그 시간을 최대한 활용할 것이다. 밴쿠버전에서도 준비된 모습을 보일 것"이라고 말했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com