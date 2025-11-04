'MVP급 이동경 장착' 울산, 계속되는 위기 왜? 심판의 '몽니'→결국…

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]'생존'이 최대 키워드인 울산 HD의 위기가 계속되고 있다. 신태용 감독이 경질된 후 안정을 찾는 듯 했지만 무리한 모험수가 화를 초래했다. 울산은 1일 FC안양과의 원정경기에서 1대3으로 역전패했다. 돌아온 이동경이 전반 12분 고승범의 선제골을 어시스트했다. 하지만 송민석 주심이 경기를 뒤흔들었다. 정승현이 모따와의 공중볼 경합 과정에서 다이렉트 레드카드를 받았다. 팔꿈치로 모따의 얼굴을 가격한 것으로 판단했다. 송 주심이 바로 앞에서 봤다. 그러나 퇴장을 줄 파울이 아니었다. 다행히 비디오판독(VAR)에 이은 온필드리뷰 끝에 레드카드는 취소됐다.
|
|
급할수록 돌아가라고 했다. 승점 1점이 절실한 파이널라운드다. 원정에서는 보수적으로 팀을 운용하는 지혜가 필요하지만 이를 간과했다. 울산은 최하위 대구FC의 도움으로 가까스로 승강 플레이오프(PO)를 피할 수 있는 마지노선인 9위(승점 41)를 일단 지켰다. 대구는 2일 수원FC와의 원정경기에서 후반 추가시간인 53분 에드가의 극장 동점골을 앞세워 1대1로 비겼다. 수원FC가 승리했다면 다득점에서 밀린 울산이 10위로 떨어졌지만 무승부로 낭패를 면했다. 다만 파이널B 3경기를 남겨둔 가운데 10위 수원FC(승점 39)와의 승점차는 단 2점인 사정권이다.
하지만 울산의 우선 순위는 K리그다. 고베전 후인 9일에는 수원FC와의 '생존 결승전'이 기다리고 있다. 일본 원정도 선택과 집중이 필요하다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com