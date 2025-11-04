'이러려고 영입했나!' 英 'BBC피셜' 떴다…아스널 '8500만 유로 …

|
[스포츠조선 김가을 기자]아스널이 야심차게 영입한 빅토르 요케레스가 부상으로 이탈했다.
영국 언론 BBC는 4일(이하 한국시각) '미켈 아르테타 아스널 감독은 요케레스의 근육 부상에 대해 걱정된다고 말했다'고 보도했다.
문제가 발생했다. 이날 결승골의 주인공 요케레스의 부상이다. 그는 부상으로 전반을 마친 뒤 미켈 메리노와 교체됐다. BBC는 '요케레스는 번리전 뒤 훈련에 합류하지 않았다. 그는 5일 열리는 슬라비아 프라하(체코)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈에 나설 수 없다'고 했다. 이 매체에 따르면 아르테타 감독은 "요케레스는 없다. 그는 훈련하지 않았다. 부상 정도를 파악하려면 앞으로 며칠 동안 더 많은 검사를 해야한다. 뭔가 느꼈기 때문에 걱정이 된다. 매우 폭발적인 선수에게는 결코 좋은 신호가 아니다. 그래서 부상 상태를 파악하기 위해 조금 더 자세히 알아보고 있다"고 말했다. 아스널은 요케레스 외에도 카이 하베르츠, 가브리엘 마르티넬리, 노니 마두에케, 가브리엘 제수스 등 7명이 부상으로 이탈했다.
