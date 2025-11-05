"못하면 어때? 깡으로 해" 서울의 고질병은 '멘털', 핵심 짚은 김진수…

|
[상암=스포츠조선 윤진만 기자]더는 가만히 보고만 있을 수 없다고 판단한 걸까. 산전수전 겪은 베테랑이 작심한 듯 후배들을 향해 묵직한 메시지를 남겼다.
서울 1년차 김진수가 생각하는 서울의 근본적인 문제는 실력이 아닌 멘털이다. 서울은 2024년 김기동 감독이 포항에서 건너오기 수년 전부터 멘털 문제를 드러내왔다. 축구 실력으론 둘째가라면 서러운 선수들이 모여 좋은 성적을 기대케했지만, 압박감에 못 이겨 고꾸라진 적이 한두 번이 아니다. 2024시즌 김 감독 체제에서 5년만에 파이널A 그룹에 진출하며 어느정도 고민거리가 해결된 것처럼 느껴졌지만, 지난해보다 성적이 떨어진 올해 행보를 보면 아직 갈 길이 멀다.
누구에게나 소년, 소녀시절이 있는 것처럼, 김진수도 한때는 멋모르는 막내였다. 김진수는 "제가 어릴 때는 뭐가 있었을까. 그냥 깡으로 했다. 경기를 못하면 어떤가. 다음 날 훈련할 때 열심히 하고, 다시 경기장 가서 뛰면서 성장을 하는거다. 난 우리 선수들이 좋은 기량을 가진만큼 앞으로 더 좋은 모습을 보여줄 수 있다고 생각한다"라고 강조했다.
흐름이 한풀 꺾인 서울은 9일 포항스틸야드에서 포항과 K리그1 36라운드를 펼친다. 4위 탈환을 위해선 반드시 승리해야 하는 경기다. 김기동 서울 감독은 "비기는 건 의미가 없다"라고 했다. 김진수는 "나는 압박감이 있는 경기를 잘 치른 적이 많아서 그런 경기라고 기가 죽지 않는다. 자신도 있다. 훈련장에서 먼저 몸으로 보여줄 생각"이라고 당찬 포부를 밝혔다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com