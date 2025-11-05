英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란…

|
[스포츠조선 강우진 기자]거스 포옛 전북 현대 감독이 최근 토트넘 홋스퍼의 논란에 대해서 일침을 날렸다. 토마스 프랭크 토트넘 감독의 행동에 문제가 있다는 주장이다.
이어 포옛 감독은 "특히 더비 경기라면 이런 상황에서 언제든 긴장감이 생길 수 있다"라며 "선수들은 각자의 감정이 폭발할 수 있는 상황이고, 상대 선수와 말다툼을 할 수도 있다. 자신의 감독이나 심판에게 불만을 표출할 수도 있다"라고 설명했다.
포옛 감독은 더비 경기이기에 팬들의 야유가 선수들을 좌절하게 할 수 있는 상황이었다고 봤다. 선수들은 이 경우 조금이라도 빨리 경기장을 빠져나가고 싶어 한다는 것이다. 결국 이들의 마음을 헤아리지 못한 프랭크 감독의 행동에 문제를 제기한 셈이다.
포옛 감독은 "감독이 경기장에 들어가니 예전에는 카메라가 결승골을 넣은 선수에게 갔지만, 이제는 감독을 따라다닌다"라며 "감독에게 카메라가 집중되고, 그가 무슨 작은 행동이라도 하면 다음 날 모든 사람이 그 이야기를 하게 된다. 프랭크는 조금 더 현명하게 행동해야 했다"라고 했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com