英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란에 일침…"감독들 경기장 적당히 들어가"

기사입력 2025-11-05 06:29


英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란…
사진=토트넘 홋스퍼

[스포츠조선 강우진 기자]거스 포옛 전북 현대 감독이 최근 토트넘 홋스퍼의 논란에 대해서 일침을 날렸다. 토마스 프랭크 토트넘 감독의 행동에 문제가 있다는 주장이다.

포옛 감독은 4일 영국 트라이벌풋볼과의 단독 인터뷰에서 첼시전 패배 후 논란이 된 장면에 대해 "토마스 프랭크 감독에게도 일정 부분 책임이 있다"고 말했다.

지난 2일 토트넘은 첼시와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 패했다. 경기가 끝난 후 주장 완장을 차고 경기에 임한 미키 반더벤과 제드 스펜스가 프랭크 감독을 무시한 채 경기장을 빠져나갔다. 프랭크 감독은 홈팬들에게 인사하라는 지시였지만, 이들 선수는 경기장을 바로 빠져나갔다. 코치들도 이들을 말렸지만, 이마저 무시당했다.


英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이에 대해 포옛 감독은 "요즘 감독들이 경기 종료 후 직접 경기장 안으로 들어가는 건 위험한 행동이다. 2~3년 전까지만 해도 이런 일은 없었다"라며 "예전에는 감독들이 악수만 하고 바로 들어갔다. 그런데 최근 몇 년 사이 감독들이 악수를 마친 뒤에도 경기장 중앙까지 들어가거나, 심판들과 악수를 나누곤 한다"라고 말했다.

이어 포옛 감독은 "특히 더비 경기라면 이런 상황에서 언제든 긴장감이 생길 수 있다"라며 "선수들은 각자의 감정이 폭발할 수 있는 상황이고, 상대 선수와 말다툼을 할 수도 있다. 자신의 감독이나 심판에게 불만을 표출할 수도 있다"라고 설명했다.


英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
또 그는 "그래서 이런 행동은 불필요하다고 본다"라며 "감독들이 이제 습관적으로 그런 행동을 하기 시작했는데, 이는 언젠가 문제로 이어질 수 있다"라고 지적했다.

포옛 감독은 더비 경기이기에 팬들의 야유가 선수들을 좌절하게 할 수 있는 상황이었다고 봤다. 선수들은 이 경우 조금이라도 빨리 경기장을 빠져나가고 싶어 한다는 것이다. 결국 이들의 마음을 헤아리지 못한 프랭크 감독의 행동에 문제를 제기한 셈이다.


英 단독! "프랭크가 잘못이다" K리그 감독, '토트넘 기강 박살' 논란…
사진=ESPN
아울러 포옛 감독은 감독들이 스포트라이트를 받는 부분도 적절치 않다고 봤다.


포옛 감독은 "감독이 경기장에 들어가니 예전에는 카메라가 결승골을 넣은 선수에게 갔지만, 이제는 감독을 따라다닌다"라며 "감독에게 카메라가 집중되고, 그가 무슨 작은 행동이라도 하면 다음 날 모든 사람이 그 이야기를 하게 된다. 프랭크는 조금 더 현명하게 행동해야 했다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

3.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

4.

임하룡 ‘최양락 따귀 사건’ 폭로 “깐족거리는 막내 못 참고 때려”(송승환)

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

실패한 1할타자→우승 2회 최고 감독으로…염경엽 LG 감독, 첫 저서 '결국 너의 시간은 온다' 출간

3.

"MZ육상★신현진이 장애인체전에 나왔다고?" '선천적 시각장애 공개→한신X3관왕 싹쓸이→"장애-비장애亞게임 첫 동시출전 목표!"[단독X진심인터뷰]

4.

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만2700명의 감동 물결

5.

‘감탄, 감탄, 감탄’ 이게 ‘유관’ 손흥민 효과...“쏘니와 큰일 해낼 수 있다”+“SON 영향력 미쳤다” 호언장담

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

실패한 1할타자→우승 2회 최고 감독으로…염경엽 LG 감독, 첫 저서 '결국 너의 시간은 온다' 출간

3.

"MZ육상★신현진이 장애인체전에 나왔다고?" '선천적 시각장애 공개→한신X3관왕 싹쓸이→"장애-비장애亞게임 첫 동시출전 목표!"[단독X진심인터뷰]

4.

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만2700명의 감동 물결

5.

‘감탄, 감탄, 감탄’ 이게 ‘유관’ 손흥민 효과...“쏘니와 큰일 해낼 수 있다”+“SON 영향력 미쳤다” 호언장담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.