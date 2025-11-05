'손케 바라기' 무한 굴레에 빠졌다! 토트넘, 바르사와 '영입 경쟁 예고…

|
[스포츠조선 강우진 기자]해리 케인의 토트넘 홋스퍼 복귀설이 또다시 수면 위로 떠올랐다. 무엇보다 팀이 침체한 상황에서 토트넘은 손흥민의 뒤를 이을 에이스를 찾고 있다.
매체는 "한지 플릭 바르셀로나 감독 한지 플릭은 내년 여름 영입 1순위로 바이에른 뮌헨의 케인과 아틀레티코 마드리드의 훌리안 알바레스를 올려놓은 것으로 알려졌다"라고 했다.
매체는 "그의 높은 주급 요구는 재정적으로 어려움을 겪고 있는 바르셀로나에게 큰 부담이 될 수 있다"라며 "만약 케인이 뮌헨을 떠나기로 결정한다면, 그의 영입 경쟁은 한층 치열해질 것으로 예상된다"라고 전했다.
최근 손흥민의 토트넘 복귀설도 이슈가 된 바 있다. 미국 메이저리그사커(MLS) 휴식기를 통해 단기 임대로 토트넘에 돌아온다는 것이다. 이러한 이야기가 계속해서 나오는 이유는 토트넘의 현재 공격진에 대한 팬들과 수뇌부의 불만이 크다는 것이다. 케인이나 손흥민 중 한 명이라도 이른 시일 내에 토트넘에 복귀할 수 있올지 팬들의 관심이 집중되고 있다. 가능성은 지극히 낮다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com