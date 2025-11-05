"누구도 해내지 못한 기록" 미국, 또 손흥민 때문에 경악...'SON에…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 미국에서 또 하나의 기록을 작성했다.
도움도 기록했다. 전반 25분 역습 상황 손흥민은 골키퍼까지 제치는 감각적인 돌파로 완벽한 기회를 만들었다. 수비수가 커버를 위해 뛰어오자 곧장 열린 위치에 있던 부앙가에게 정확한 패스를 전달했다. 부앙가가 잘 마무리하며 도움도 적립했다. 손흥민은 이날 경기 후반 44분 교체되기 전까지 1골1도움과 더불어 슈팅 3회, 키패스 2회, 드리블 성공 1회, 공 경합 성공 3회 등을 기록하며 활약했다.
한때 손흥민과 토트넘에서 뛰며 언쟁과 몸싸움 직전까지 갈만큼 열정적으로 축구적인 충돌을 벌였던 요리스는 손흥민의 열정이 팀에 가져다주는 효과도 언급했다. 그는 "손흥민의 가치는 단순히 경지장 안에서의 활약에만 있지 않다. 경기장 밖에서도 훌륭한 팀 동료다. 그는 야망이 넘치고, 승부욕이 강하다. 그 에너지가 팀 전체로 전해지는 게 대단하다고 생각한다"고 설명했다.
미국에서 손흥민의 첫 시즌은 누구보다 순항하고 있다. 활약과 함께 새로운 기록들을 써 내려가는 손흥민의 활약이 올 시즌 MLS컵 정상까지 이어질지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com