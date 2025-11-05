"SON 빙의" 미친 반데벤의 폭풍질주 원더골! '10명' 토트넘,코펜하…

|
[스포츠조선 전영지 기자]10명이 싸운 토트넘이 미키 반 데 벤의 원더골로 코펜하겐을 대파하며 분위기 반전에 성공했다.
기세를 탄 토트넘은 윌슨 오도베르트가 추가골을 넣으며 승리를 굳히는 듯했다. 코타르스키의 클리어링을 랜달 콜로 무아니가 차단해 만든 기회였다. 그러나 2-0 리드를 지키던 중 존슨이 마르코스 로페스에 가한 거친 태클로 다이렉트 퇴장을 당하는 악재를 맞았다.
그러나 수적 열세 속에서도 토트넘은 흔들리지 않았다. 오히려 미키 반 데 벤이 경기의 흐름을 다시 잡았다. 후방 페널티 박스 근처에서 공을 잡은 후 코펜하겐 선수 5명을 연속으로 제치며 폭풍 질주, 박스 밖 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 손흥민이 빙의한 듯한 완벽한 골이었다.
이 쐐기골로 홈구장은 뜨겁게 달아올랐다. 지난 주말 첼시전 0대1 패배 후 팬들의 야유 속에 고개 숙였던 토트넘이 반전의 고삐를 당겼다. 후반 막판 크리스티안 로메로의 적극적인 전진 패스가 주앙 팔리냐에게 연결되며 네 번째 골이 터졌고, 기립 박수가 터졌다.
이 승리로 토트넘은 2승 2무(승점 8), 기록, 유럽챔피언스리그 조별리그 무패 행진을 이어가며 상위권 도약 발판을 마련했다. 26일 파리 생제르맹 원정에 나선다.
불과 나흘 전, 토트넘은 첼시와의 리그 홈경기에서 한 번의 유효슈팅만 기록하며 0대1로 무기력하게 패했다. 프랭크 감독을 향한 불안한 시선도 커졌다. 하지만 이날 승리로 다시 분위기 반전에 성공했다. 존슨 퇴장 후 10명이 된 시점부터는 전술적 유연함이 빛났다. 프랭크 감독은 시몬스 대신 팔리냐를 투입, 중원을 강화하며 '수적 열세 속에 속도로 반격하는' 운영을 보여줬다.
홈 팬들은 최근 홈 3경기 승점 1점의 답답함을 날렸다. 반 데 벤의 원더골은 팬들의 불만을 환호로 바꾼 결정적 장면이었다.
토트넘은 토요일 리그에서 맨유와 맞붙은 후 A매치 휴식기를 거쳐 23일 리그 선두 아스널과의 북런던 더비 원정에 나선다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com