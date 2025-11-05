"손흥민이 신인왕 투표 2위라고!" 깜짝 반전, 베테랑 SON이 왜 신인…

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 손흥민(33·LAFC)이 난데없이 신인왕 투표에서 2위를 차지했다.
그런데, 이 매체는 '드레이어는 신인왕 투표에서 74%의 득표율을 얻었다. LAFC 손흥민이 6%가 조금 넘는 득표율로 2위를 차지했다'고 덧붙였다.
손흥민이 신인왕 투표 2위를 차지했다.
MLS 역대 최고 이적료를 받은 그는 단숨에 팀을 바꿔놨다. 에이스 공격수 데니스 부앙가와 함께 환상적 공격 듀오를 형성했다. 단숨에 LAFC는 우승 후보로 떠올랐다. 손흥민의 존재감 때문이다.
단지, 강력한 공격력 뿐만 아니라 팀 전체의 케미스트리를 한 단계 업그레이드시켰다.
플레이오프에 진출한 LAFC는 손흥민의 맹활약으로 오스틴 FC에 2연승, 다음 라운드에 진출했다. 여전히 강력한 우승후보다.
골닷컴은 '신인왕 부문에서 드레이어는 미디어 투표 72%, 선수 투표 69%, 클럽 기술 스태프 투표 82%를 획득했다. 손흥민이 LAFC에 미친 영향은 과소평가될 수 없지만, 8월에 합류한 것이 (2위로 떨어진) 요인이었을 가능성이 높다. 그러나 손흥민은 첫 9경기를 기준으로 풀시즌 동안 약 36골을 기록하는 어마어마한 페이스를 보였다'고 했다.
드레이어가 신인왕을 받는 게 맞다. 손흥민이 신인왕 투표 2위에 오른 게 이례적인 일이다. 그는 토트넘에서 10시즌을 뛰었고, 선수 커리어 막바지를 향하고 있다. 게다가 8월에 합류, 10경기만을 소화했다. 하지만, 강력한 임팩트로 결국 신인왕 후보까지 거론됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com