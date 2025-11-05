"손흥민 7번 반납해라" 패배 원흉이었던 토트넘 최악의 영입, 드디어 부활 예고? "팬들에게 기립 박수 받은 활약"

기사입력 2025-11-05 11:39


"손흥민 7번 반납해라" 패배 원흉이었던 토트넘 최악의 영입, 드디어 부…
사진=토트넘 SNS 캡처

"손흥민 7번 반납해라" 패배 원흉이었던 토트넘 최악의 영입, 드디어 부…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]사비 시몬스가 토트넘에서 반등의 기미를 보이는 활약을 보여줬다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 5일(한국시각) '시몬스는 이번 경기가 토트넘에서 보여준 최고의 경기였다'라고 보도했다.

토트넘은 5일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 코펜하겐과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4라운드 경기에서 4대0 대승을 거뒀다.

토트넘은 전반 19분 브레넌 존슨의 선제골을 시작으로, 후반 6분 윌손 오도베르, 후반 19분 미키 판더펜, 후반 22분 주앙 팔리냐의 연속 득점이 터지며 코펜하겐을 손쉽게 제압했다. 시몬스 또한 선발 출전해 활약을 보여줬다. 후반 16분까지 경기를 소화한 시몬스는 존슨의 득점으로 이어진 도움 1개와 더불어 키패스 4회, 드리블 성공 1회, 크로스 성공 1회 볼 경합 성공 3회 등을 기록하며 준수한 모습이었다.


"손흥민 7번 반납해라" 패배 원흉이었던 토트넘 최악의 영입, 드디어 부…
로이터연합뉴스
올 시즌 부진의 아쉬움을 조금이나마 끊어냈다. 올여름 토트넘 유니폼을 입은 시몬스는 분데스리가에서의 뛰어난 활약 덕분에 많은 기대를 받았다. 토트넘 합류 후 손흥민의 등번호 7번을 이어받으며 활약에 대한 자신감을 드러냈다. 7번 자리를 대체할 새로운 선수의 등장에 팬들은 주목할 수밖에 없었다.

하지만 시몬스의 활약은 현재까지 기대 이하였다. 출전한 경기들에서 단 한 골도 기록하지 못했다. 킬러 본능을 과시했던 손흥민과는 다르다. 공격형 미드필더와 윙어로서 활약한 점을 고려하면 해결사 면모를 찾아보기 어려웠다. 직전 첼시전도 처참했다. 패배의 원흉 중 한 명이 시몬스였다. 전반 7분 루카스 베리발이 부상으로 이탈하며 조기 투입된 그는 미키 판더펜에게 패스 미스를 범했고, 이를 놓치지 않은 페드루의 슈팅이 토트넘 골망을 흔들었다. 이후 비판도 쇄도했다.

영국의 이브닝스탠더드는 이번 코펜하겐전을 앞두고 '시몬스는 폼을 회복할 마지막 기회일 수 있다'라며 빠른 반등 없이는 자리를 잃을 수 있다는 전망을 내놓기도 했다. 팬들도 SNS를 통해 "7번에 어울리지 않는 선수"라며 비판의 목소리를 높였다.


"손흥민 7번 반납해라" 패배 원흉이었던 토트넘 최악의 영입, 드디어 부…
로이터연합뉴스
다행히 시몬스는 코펜하겐전에서 기대 이상의 경기력을 선보이며 호평을 받았다. 디애슬레틱은 '시몬스는 주전들이 일부 빠진 상황에서 찬스를 만들어야 하는 책임감을 가졌고, 이보다 더 잘할 수는 없었다. 콜로 무아니의 뒤에서 10번 공간에 자리해 그는 공을 받았고, 공을 받으면 무엇이든 시도했다. 존슨에게 완벽한 스루 패스도 전달해 선제골을 넣었다. 팬들은 그에게 기립 박수를 보냈다. 다만 이런 활약을 리그에서 재현하는 것은 과제가 될 것이다. 이번 경기가 발판이 될 수 있다'고 평가했다.


손흥민이 가졌던 7번의 무게감을 짊어진 시몬스의 여정은 여전히 험난하다. 코펜하겐전이 시몬스에게 기폭제가 되지 못한다면 리그에서의 어려운 시간은 더욱 오래 지속될 수 있다. 빠른 반등이 중요해진 시점이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

4.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

5.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 빙의" 미친 반데벤의 폭풍질주 원더골! '10명' 토트넘,코펜하겐 4-0 완파 '분위기 대반전'[유럽챔피언스리그]

2.

美 단독 보도, 손흥민 잘 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정적...'황인범 스승 친한파' 수석코치 내부 승격 유력

3.

'7년 65승, ERA 3.77' 이렇게 고생하고도 겨우 2년 계약? '역수출품 1호' 켈리는 왜 저평가되나

4.

감독=아라이-타격코치=아라이, 75년 일본프로야구 첫 '1군 감독-코치' 형제 탄생[민창기의 일본야구]·

5.

'EPL 역대급 총기 사건' 토트넘 긴급 성명 발표..."우도기와 가족은 보호받는 중, 법적 절차 진행"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 빙의" 미친 반데벤의 폭풍질주 원더골! '10명' 토트넘,코펜하겐 4-0 완파 '분위기 대반전'[유럽챔피언스리그]

2.

美 단독 보도, 손흥민 잘 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정적...'황인범 스승 친한파' 수석코치 내부 승격 유력

3.

'7년 65승, ERA 3.77' 이렇게 고생하고도 겨우 2년 계약? '역수출품 1호' 켈리는 왜 저평가되나

4.

감독=아라이-타격코치=아라이, 75년 일본프로야구 첫 '1군 감독-코치' 형제 탄생[민창기의 일본야구]·

5.

'EPL 역대급 총기 사건' 토트넘 긴급 성명 발표..."우도기와 가족은 보호받는 중, 법적 절차 진행"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.