美 단독 보도, 손흥민 잘 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정적...'황인범 스승 친한파' 수석코치 내부 승격 유력

기사입력 2025-11-05 10:00


사진=MLS

[스포츠조선 김대식 기자]LAFC의 차기 사령탑이 정해지는 흐름이다.

미미국 디 애슬래틱은 5일(한국시각) 단독 보도를 통해 'LAFC 수석 코치 마크 도스 산토스가 2026년부터 구단의 차기 감독을 맡을 유력 후보로 떠올랐다고, 상황에 정통한 소식통들이 전했다'고 밝혔다.

현재 LAFC를 지도하고 있는 스티븐 체룬돌로 감독은 이번 시즌을 끝으로 가족과 함께 독일로 돌아간다. 2022시즌 LAFC의 지휘봉을 잡은 체룬돌로 감독은 사령탑 데뷔 시즌에 LAFC를 미국 메이저리그사커(MLS) 우승으로 이끌었다. 이번 시즌 유종의 미를 거두기 위해서 손흥민과 함께 MLS 플레이오프에 집중하고 있는 중이다. LAFC는 현재 플레이오프 2라운드에 안착했다.
LAFC는 공식적으로는 구단 전체가 플레이오프에 집중하고 있다는 입장이지만 물밑에서는 당연히 작업이 이뤄질 수밖에 없다. 체룬돌로 감독이 떠난 뒤에 빠르게 후임자를 선임해야 리더십 공백이 발생하지 않기 때문이다. 적절한 감독을 찾아 임명한 뒤에 이적시장도 뛰어들어야 하기 때문이다.

LAFC는 체룬돌로 감독 체제를 높이 평가하기에 체룬돌로 감독과 함께 일하고 있는 도스 산토스 수석코치를 차기 감독 후보로 고려하고 있는 모양이다. 1977년생으로 젊은 지도자인 도스 산토스 수석코치는 친한파 감독이다.

일찍부터 지도자로서로의 길을 걸은 도스 산토스 수석코치는 캐나다, 브라질에서 코치로 일하다 2014년 캐나다 구단인 오타와 퓨리에서 첫 감독 생활을 시작했다. 오타와는 미국 2부 리그격인 북미 축구 리그 소속이었다. 오타와를 리그 결승전으로 이끌면서 지도력을 인정받았다.


사진=벤쿠버
이후 미국 무대에서 여러 구단을 돌아다니면서 감독을 맡은 뒤에 2018년 LAFC에서 수석 코치로 부임했다. LAFC에서 11개월을 보낸 후 2018년 11월 벤쿠버 화이트캡스 사령탑으로 임명된다. 이때 도스 산토스가 영입한 선수가 바로 대한민국 국가대표인 황인범이었다. 황인범의 첫 해외 진출이 도스 산토스 감독 밑에서 이뤄졌다. 황인범을 성장시킨 뒤 유럽으로 보낸 감독도 도스 산토스다.

벤쿠버에서 약 2년 반을 보낸 후, 도스 산토스 수석코치는 체룬돌로 감독과 함께 LAFC에서 다시 일하게 됐다. LAFC는 체룬돌로 감독과 도스 산토스 수석코치 체제로 아주 성공적인 시대를 만들어가는 중이다. LAFC는 지금의 방향성을 유지하고 싶기 때문에 도스 산토스 수석코치를 내부 승격시키는 걸로 방향성을 잡았다.

아직 확정된 내용은 아니지만 현재로서는 도스 산토스 수석코치가 손흥민의 다음 감독이 되는 게 유력해진 인물이다. 한때 나왔던 엔제 포스테코글루 감독의 LAFC행은 지금으로서는 잠잠하다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.