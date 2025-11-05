"Wow, Just Wow" 손흥민도 놀랐다, 판 더 펜 75m 환상골→…

|
[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)의 번리전 골을 연상케하는 미키 판 더 펜(토트넘)의 환상적인 골에 환호가 물결치고 있다.
10명이 싸웠지만 누수는 없었다. 센터백인 판 더 펜이 후반 19분 믿기지 않는 골을 터트렸다. 그는 토트넘 진영 페널티 박스 부근에서 볼을 잡아 코펜하겐 선수 5명 사이를 뚫고 질주한 후 왼발로 골망을 흔들었다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 가장 빠른 '총알탄 사나이'인 판 더 펜이 드리블한 거리는 무려 75m였다. 소요시간은 12초였다. 2020년 번리전 72m 원더골로 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상의 영예를 안은 손흥민의 '재림'이라는 평가가 줄을 잇고 있다.
판 더 펜은 2일 첼시와의 EPL 10라운드에서 0대1로 패한 후 논란이 됐다. 무기력한 패배에 홈팬들의 야유가 쏟아졌고, 그는 제드 스펜스와 함께 홈팬들에게 인사도 않고 곧바로 터널로 향했다.
토마스 프랭크 감독이 스펜스에게 손을 내밀었다. 하지만 스펜스는 악수를 거부했다. 판 더 펜은 프랭크 감독에게 눈길도 주지 않았다. 프랭크 감독이 둘을 응시하는 장면이 그대로 카메라에 담겼다. '감독 패싱'에 비판이 쏟아졌다.
프랭크 감독은 코펜하겐전을 앞두고 "판 더 펜과 스펜스는 어제 내 사무실에 와서 상황에 대해 사과하고 싶다고 말했다. 그들은 나빠 보이거나 오해를 불러일으키는 것을 원하지 않았다"며 "나는 물론 팀에 대한 무례함은 전혀 없었다. 단지 경기력과 경기 중 야유에 실망했을 뿐"이라고 옹호했다.
토트넘은 후반 22분에는 주앙 팔리냐가 피날레골을 작렬시켰다. 후반 추가시간에는 교체투입된 히샬리송이 페널티킥의 키커로 나섰지만 실축해 '5골' 달성에는 실패했다.
찬사도 쏟아졌다. 맨유 출신인 오언 하그리브스는 TNT 스포츠를 통해 "지금까지 본 골 중 가장 멋진 골 중 하나다. 판 더 펜은 마치 선수들이 거기에 없는 것처럼 질주했다. 강인함을 유지한 채 끝까지 해낸다는 건 말도 안된다. 시즌 최고의 골이다"고 강조했다.
맨시티 출신의 비수 네덤 오누오하는 '매치 오브 더 데이'에서 "정말 최고다. 수비수들이 그렇게 달려들면 누가 막아야 할지 이해하기 어렵다. 그의 몸집과 스피드를 고려하면, 상대 선수는 맞닥뜨리고 싶어하지 않는 모습을 볼 수 있었다"고 전했다.
손흥민도 판 더 펜의 '원더골'에 오랜만에 등장했다. 그는 토트넘 SNS에 '와우...저스트 와우(wow...just wow)'라는 글을 남기며 판 더 펜을 축하했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com