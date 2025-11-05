"Wow, Just Wow" 손흥민도 놀랐다, 판 더 펜 75m 환상골→12초→직접 폭풍 찬사…프랭크 "'감독 패싱'해도 좋아"→푸스카스상 또 예약, 英 난리

기사입력 2025-11-05 11:00


[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)의 번리전 골을 연상케하는 미키 판 더 펜(토트넘)의 환상적인 골에 환호가 물결치고 있다.

토트넘은 5일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 FC코펜하겐(덴마크)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 4대0으로 완승했다. 선제골의 주인공인 브레넌 존슨이 거친 파울로 다이렉트 퇴장당하는 수적 열세에도 대승을 거뒀다.

판 더 펜이 단연 최고의 화제를 뿌렸다. 토트넘은 전반 19분 존슨의 선제골로 리드를 잡았다. 후반 6분에는 윌손 오도베르가 추가골을 터트렸다. 그러나 존슨이 후반 10분 퇴장당하며 위기감이 감돌았다.

10명이 싸웠지만 누수는 없었다. 센터백인 판 더 펜이 후반 19분 믿기지 않는 골을 터트렸다. 그는 토트넘 진영 페널티 박스 부근에서 볼을 잡아 코펜하겐 선수 5명 사이를 뚫고 질주한 후 왼발로 골망을 흔들었다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 가장 빠른 '총알탄 사나이'인 판 더 펜이 드리블한 거리는 무려 75m였다. 소요시간은 12초였다. 2020년 번리전 72m 원더골로 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상의 영예를 안은 손흥민의 '재림'이라는 평가가 줄을 잇고 있다.

영국의 'BBC'는 '미키 판 더 메시'라며 '말도 안 되는 솔로 골'이라고 평가했다. 그리고 '이 골은 번리전에서 손흥민이 넣은 골과 비교되는데, 손흥민은 당시 곡예비행 골로 푸스카스상을 받았다'고 소개했다.


판 더 펜은 "꼭 이겨햐 하는 경기였다. 지난 주말 홈에서 첼시와의 더비에서 패해 정말 힘들었다. 우리는 반전해야 했고, 완벽하게 해냈다"며 "앞에 작은 틈이 보여서 '드리블을 시작해야지'라고 생각했다. 드리블을 시작하면서 상대가 따라올지 지켜보려고 했는데, 따라오지 못했다. 틈이 점점 넓어졌다. 그리고 다 끝났다는 생각이 들었고, 골을 넣었다"고 활짝 웃었다. 그리고 "아마 (의료진이) 걱정했을 거다. 하지만 나는 괜찮다. 스프린트에서도 정말 좋았다"고 말했다.

판 더 펜은 2일 첼시와의 EPL 10라운드에서 0대1로 패한 후 논란이 됐다. 무기력한 패배에 홈팬들의 야유가 쏟아졌고, 그는 제드 스펜스와 함께 홈팬들에게 인사도 않고 곧바로 터널로 향했다.


토마스 프랭크 감독이 스펜스에게 손을 내밀었다. 하지만 스펜스는 악수를 거부했다. 판 더 펜은 프랭크 감독에게 눈길도 주지 않았다. 프랭크 감독이 둘을 응시하는 장면이 그대로 카메라에 담겼다. '감독 패싱'에 비판이 쏟아졌다.

프랭크 감독은 코펜하겐전을 앞두고 "판 더 펜과 스펜스는 어제 내 사무실에 와서 상황에 대해 사과하고 싶다고 말했다. 그들은 나빠 보이거나 오해를 불러일으키는 것을 원하지 않았다"며 "나는 물론 팀에 대한 무례함은 전혀 없었다. 단지 경기력과 경기 중 야유에 실망했을 뿐"이라고 옹호했다.


프랭크 감독도 판 더 펜의 골에 고무됐다. 그는 "리오넬 메시가 판 더 펜으로 변한 것 같다. 우리 진영 골대에서 시작해 끝까지 달려갔다. 정말 환상적인 골이었다"고 밝혔다. 그는 이어 "판 더 펜이 이렇게 골을 넣는다면 화가 나 계속해서 나를 '패싱'해도 괜찮다"고 농담했다.

토트넘은 후반 22분에는 주앙 팔리냐가 피날레골을 작렬시켰다. 후반 추가시간에는 교체투입된 히샬리송이 페널티킥의 키커로 나섰지만 실축해 '5골' 달성에는 실패했다.

찬사도 쏟아졌다. 맨유 출신인 오언 하그리브스는 TNT 스포츠를 통해 "지금까지 본 골 중 가장 멋진 골 중 하나다. 판 더 펜은 마치 선수들이 거기에 없는 것처럼 질주했다. 강인함을 유지한 채 끝까지 해낸다는 건 말도 안된다. 시즌 최고의 골이다"고 강조했다.

맨시티 출신의 비수 네덤 오누오하는 '매치 오브 더 데이'에서 "정말 최고다. 수비수들이 그렇게 달려들면 누가 막아야 할지 이해하기 어렵다. 그의 몸집과 스피드를 고려하면, 상대 선수는 맞닥뜨리고 싶어하지 않는 모습을 볼 수 있었다"고 전했다.

손흥민도 판 더 펜의 '원더골'에 오랜만에 등장했다. 그는 토트넘 SNS에 '와우...저스트 와우(wow...just wow)'라는 글을 남기며 판 더 펜을 축하했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

