2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 경기 대상 프로토 승부식 131회차…

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 6일 열리는 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 131회차 발매를 개시했다.
이번 회차 대상경기 중 가장 주목받는 대결은 6일 오전 5시(한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열리는 맨시티-도르트문트전이다. 맨시티는 5일 현재 2승1패(승점 7)를 기록하며 9위에 랭크돼 있다. 도르트문트는 8위(승점 7점)에 위치해 있어 양 팀 모두에 승리가 절실하다.
맨시티는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2위(승점 19점)를 달리고 있다. 최근 7경기에서 5승1무1패를 기록하며 순항하고 있다. 도르트문트도 독일 분데스리가 3위(승점 20점)로 최근 리그 7경기에서 5승1무1패를 기록하는 등 양 팀이 좋은 흐름을 보이고 있다. 팽팽한 경기가 펼쳐질 것으로 예상된다.
한편, 2025~2026시즌 UCL 리그페이즈 경기 대상 프로토 승부식 131회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
