'1600억' 안토니도, '주급 7억' 산체스도 아니다...이제 맨유 역대 최악의 영입은 산초 "1320억 영입→0원 공짜 방출"

기사입력 2025-11-05 14:31


'1600억' 안토니도, '주급 7억' 산체스도 아니다...이제 맨유 역…
사진=산초 SNS

'1600억' 안토니도, '주급 7억' 산체스도 아니다...이제 맨유 역…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]제이든 산초는 맨체스터 유나이티드 역사상 최악의 선수가 될 것이다.

영국 토크 스포츠는 5일(한국시각) '맨유는 7000만파운드(약 1319억원)의 '실패한 영입'으로 불리는 산초에게서 이적료를 받는 희망을 사실상 접은 것으로 보인다. 맨유는 잉글랜드 국가대표 산초를 계약 종료 1년을 남긴 내년 여름에 자유 이적으로 떠나게 하는 방안을 받아들이는 쪽으로 기울고 있다'고 보도했다.

산초는 도르트문트 시절 세계 최고 유망주 중 한 명으로 평가받았다. 폭발적인 드리블과 창의적인 패스로 공격 전개를 이끌며 팀의 핵심으로 활약했다. 이 활약을 바탕으로 2021년 맨유로 7000만파운드의 이적료로 합류했다. 당시 기대는 컸으나, 산초는 프리미어리그의 강한 압박과 템포에 끝내 적응하지 못했다.
'1600억' 안토니도, '주급 7억' 산체스도 아니다...이제 맨유 역…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
경기력만 문제가 된 게 아니다. 산초의 맨유 커리어를 끝낸 건 멘털리티였다. 에릭 텐 하흐 감독과의 갈등이 결정적인 전환점이 됐다. 감독에게 향명하는 발언 이후 스쿼드에서 완전히 배제되며 맨유에서의 커리어는 사실상 끝났다.

산초 처분이 시급했던 맨유는 첼시로 임대를 보냈다. 첼시로 임대 후 완전 이적하는 것처럼 보였지만 첼시는 위약금까지 지불하면서 완전 영입을 포기했다. 이번 시즌 임대를 간 애스턴 빌라에서도 뚜렷한 반등 없이 부진이 이어지고 있다.

토크 스포츠는 '산초의 맨유 계약은 내년 여름 종료되지만, 맨유는 이적료 보호를 위해 1년 연장할 수 있는 옵션을 가지고 있다. 하지만 주급 약 20만파운드(약 3억7700만원)에 달하는 임금을 또 1년 부담하게 될 위험을 피하기 위해, 맨유는 그 조항을 사용하지 않고 손실을 인정하는 방향을 고려 중'이라고 설명했다.
'1600억' 안토니도, '주급 7억' 산체스도 아니다...이제 맨유 역…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
산초를 데리고 있어 봐야 이적료를 받으면서 매각하기가 더 어렵다고 판단을 내린 것으로 보인다. 산초가 임대를 간 빌라에서 좋은 활약이라도 보여주면 맨유의 생각이 달라질 수도 있겠지만 산초는 그런 모습이 전혀 없다.

토크 스포츠는 '현재 산초는 빌라로 시즌 임대되어 있지만, 우나이 에메리 감독 체제에서 프리미어리그 선발 출전은 한 번도 없다. 지금까지 리그에서는 단 세 경기만 뛰었고, 그 중 한 경기에선 투입됐다가 다시 교체되는 굴욕을 겪었다'고 산초의 경기력이 빌라에서도 전혀 개선되지 않고 있다고 지적했다.
'1600억' 안토니도, '주급 7억' 산체스도 아니다...이제 맨유 역…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
맨유는 최근 이적료를 조금이라도 받기 위해서 계약을 1년 연장하는 선택을 꺼려하는 중이다. 차라리 확실하게 끊어낸 뒤에 새로운 투자를 진행하는 걸 원한다.

산초는 이대로 맨유를 떠나면 역사상 최악의 영입생이 될 것이다. 안토니는 맨유에서 최소한 헌신했고, 이적료라도 남겨주고 팀을 떠났다. 또 다른 최악의 영입 알렉시스 산체스는 종종 좋은 활약이라도 있었다. 산초는 경기력, 이적료 어느 것도 남기지 못했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

5.

김종국, 눈 작아서 서러웠나…"승무원이 자는 줄 알고 모니터 꺼" 폭소 ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

2.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

3.

'아시아 최다승' 박찬호까지 9승 남았는데…다르빗슈 팔꿈치 수술→'은퇴' 위기로 몰리나 [SC포커스]

4.

60홈런 'MVP 강탈' 논란 나오나! → 저지 양키스 프리미엄? "의심할 여지 없어!"

5.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

2.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

3.

'아시아 최다승' 박찬호까지 9승 남았는데…다르빗슈 팔꿈치 수술→'은퇴' 위기로 몰리나 [SC포커스]

4.

60홈런 'MVP 강탈' 논란 나오나! → 저지 양키스 프리미엄? "의심할 여지 없어!"

5.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.