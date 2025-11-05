역대 최초 '승승승승승승승승승승승승승승승승' 한국인 팀이 이렇게 강한 적 없었다...무적 뮌헨, 최강 평가 "UCL 우승 후보 0순위"

기사입력 2025-11-05 16:29


[스포츠조선 김대식 기자]한국 선수가 있었던 팀 중 시즌 초반부터 이렇게 강했던 팀은 존재하지 않는다.

바이에른 뮌헨은 5일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 파리 생제르맹(PSG)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4라운드 경기에서 2대1로 승리했다. 4전 전승을 거둔 바이에른은 UCL 전체 1위에 올랐다.

이번 시즌 시작 후 단 1번의 무승부조차 없는 바이에른이 UCL 디펜딩 챔피언까지 잡아냈다. 전반 4분 만에 바이에른은 환상적인 역습 작업으로 루이스 디아즈의 선제골을 만들어냈다. 선제골 후에도 바이에른은 공수 밸런스를 탄탄하게 유지했다. 마누엘 노이어의 선방까지 더해지면서 PSG를 틀어막았다.

전반 32분 PSG는 마르퀴뇨스의 어처구니 없는 실수로 인해서 디아즈한테 또 실점을 내줬다. 바이에른은 간결한 공격 전개로 PSG를 계속 괴롭혔다.

하지만 전반 종료 직전 디아즈의 무리한 태클로 바이에른은 수적 열세에 올렸다. 후반 들어서 바이에른은 수비에만 집중할 수밖에 없는 환경에 내몰렸다. PSG는 경기력이 좋은 이강인을 중심으로 반격했지만 바이에른은 전원 수비로 버텼다. 후반 28분 이강인의 크로스에 이은 주앙 네베스의 득점으로 추격을 허용했지만 딱 거기까지였다.

바이에른은 이번 시즌 연승 기록을 무려 16연승까지 늘렸다. 유럽 5대 리그에서 시즌 개막 후 16연승을 질주한 팀은 2025~2026시즌 바이에른이 유일하다.
경기 후 미국 ESPN은 '지금은 바이에른을 UCL 우승 후보로 진지하게 봐야 할 때다. 현 시점에서 바이에른은 내년 5월 헝가리 부다페스트에서 열릴 결승으로 향하는 길에서 넘어야 할 최강의 팀으로 보이며, 파리에서 보여준 경기력은 이를 증명했다'고 극찬을 남겼다.

매체는 '바이에른은 두 골 넣은 디아즈가 전반 종료 직전 아슈라프 하키미에게 위험한 태클을 해 퇴장을 당해 10명이 됐음에도 2대1 승리를 거두고 프랑스를 떠났다. 사실상 유럽 챔피언이자, 지난 7월 첼시에 클럽월드컵 결승전에서 패배했지만 여전히 세계 최고 수준으로 평가받는 팀을 상대로 수적 열세 상황에서, 바이에른은 전반의 압도적인 공격 축구에서 후반의 끝까지 버티는 수비 축구로 완벽히 전환해냈다'며 공수 모두 대단했다고 평가했다.

이어 '바이에른은 이미 조별리그에서 세계 챔피언 첼시를 3대1로 꺾었고, 이번엔 유럽 챔피언 PSG까지 꺾었다. 아스널, 리버풀, 레알 마드리드, 맨체스터 시티 등도 자신감을 가질 수는 있지만, 지금 시점에서 바이에른보다 더 강하다고 말할 수 있는 팀은 없다. 케인, 마이클 올리세, 디아즈가 골을 넣을 수 있는 화력, 수비진은 버틸 수 있는 견고함. 바이에른은 지금 모든 조건을 갖추고 있다'고 덧붙였다.
더욱 무서운 건 바이에른이 아직 모든 전력을 가동하지 않고 있다는 점이다. 월드 클래스 선수 2명이 아직 대기하고 있다. 자말 무시알라와 알폰소 데이비스까지 가세한다면 바이에른은 더욱 강력해질 것이다. 김민재도 경기력을 계속 끌어올리는 중이다. 지난 시즌에 이어서 한국인 선수가 UCL 트로피를 들어올릴 수 있을까.

