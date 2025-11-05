"번리전 골, 나도 잘 알아" 판 더 펜 75m 원더골에 손흥민 EPL …

|
|
[스포츠조선 김성원 기자]미키 판 더 펜(토트넘)의 원더골에 손흥민(LA FC)이 급소환됐다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 가장 빠른 '총알탄 사나이'인 판 더 펜이 드리블한 거리는 무려 75m였다. 12초 만에 대역사를 썼다. 손흥민이 등장한 이유는 비슷한 장면이 있었기 때문이다. 손흥민은 번리전 72m 원더골로 2020년 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상의 영예를 안았다.
토트넘 SNS도 '똑같은 그림'이라고 흥분했다. 미국에 있는 손흥민도 판 더 펜의 환상골에 오랜만에 등장했다. 그는 토트넘 SNS에 '와우...저스트 와우(wow...just wow)'라는 글을 남기며 판 더 펜의 골을 축하했다.
|
|
판 더 펜은 센터백이지만 이번 시즌 6호골을 기록했다. 토트넘 내 최다골이다. 올 시즌 골 목표를 묻는 질문에는 "솔직히 6골도 이미 많은 것 같다. 그래도 어디까지 갈진 모르겠지만 더 많은 골을 넣었으면 좋겠다"고 활짝 웃었다.
토트넘은 전반 19분 브레넌 존슨의 선제골로 리드를 잡았다. 후반 6분에는 윌손 오도베르가 추가골을 터트렸다. 그러나 존슨이 후반 10분 거친 파울로 퇴장당하며 위기감이 감돌았다. 그 순간 판 더 펜의 골이 터졌다. 토트넘은 후반 22분에는 주앙 팔리냐가 쐐기골을 작렬시켰다. 후반 추가시간에는 교체투입된 히샬리송이 페널티킥의 키커로 나섰지만 실축했다.
영국의 'BBC'는 '미키 판 더 메시'라며 '말도 안 되는 솔로 골'이라고 평가했다. 그리고 '이 골은 번리전에서 손흥민이 넣은 골과 비교되는데, 손흥민은 당시 곡예비행으로 푸스카스상을 받았다'고 소개했다.
|
토마스 프랭크 감독이 스펜스에게 손을 내밀었다. 하지만 스펜스는 악수를 거부했다. 판 더 펜은 프랭크 감독에게 눈길도 주지 않았다. 프랭크 감독이 둘을 응시하는 장면이 그대로 카메라에 담겼다. '감독 패싱'에 비판이 쏟아졌다.
프랭크 감독은 "리오넬 메시가 판 더 펜으로 변한 것 같다. 우리 진영 골대에서 시작해 끝까지 달려갔다. 정말 환상적인 골이었다"며 "판 더 펜이 이렇게 골을 넣는다면 화가 나 계속해서 나를 '패싱'해도 괜찮다"고 웃었다.
판 더 펜은 "꼭 이겨햐 하는 경기였다. 지난 주말 홈에서 첼시와의 더비에서 패해 정말 힘들었다. 우리는 반전해야 했고, 완벽하게 해냈다"고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com