"번리전 골, 나도 잘 알아" 판 더 펜 75m 원더골에 손흥민 EPL …

기사입력 2025-11-05 16:29


토트넘 SNS

사진캡처=더선

[스포츠조선 김성원 기자]미키 판 더 펜(토트넘)의 원더골에 손흥민(LA FC)이 급소환됐다.

판 더 펜은 5일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 FC코펜하겐(덴마크)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 믿기지 않는 골로 토트넘의 4대0 완승을 이끌었다.

후반 19분이었다. 그는 토트넘 진영 페널티 박스 부근에서 볼을 잡아 코펜하겐 선수 5명 사이를 뚫고 질주한 후 왼발로 골망을 흔들었다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 가장 빠른 '총알탄 사나이'인 판 더 펜이 드리블한 거리는 무려 75m였다. 12초 만에 대역사를 썼다. 손흥민이 등장한 이유는 비슷한 장면이 있었기 때문이다. 손흥민은 번리전 72m 원더골로 2020년 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상의 영예를 안았다.

토트넘 SNS도 '똑같은 그림'이라고 흥분했다. 미국에 있는 손흥민도 판 더 펜의 환상골에 오랜만에 등장했다. 그는 토트넘 SNS에 '와우...저스트 와우(wow...just wow)'라는 글을 남기며 판 더 펜의 골을 축하했다.

판 더 펜은 인터뷰에서도 손흥민이 나왔다. 그는 '손흥민의 번리전 골을 보는 것 같았다'는 질문에 "그 골은 나도 안다"며 미소지은 후 "좋은 골이었다. 우리 진영 페널티지역에서 볼을 잡았고, 드리블할 때마다 앞에 공간이 계속 보이더라. 주변에 몇 명의 수비수가 있었는데 그 사이를 뚫어고, 골대까지 완전히 열려 있는 걸 봤다. 그래서 마무리해야겠다고 생각했다"고 설명했다.


AFP 연합뉴스

사진캡처=더선
판 더 펜은 지난 시즌 에버턴전에서도 폭풍 질주가 있었다. 그러나 그 때는 손흥민에게 패스했다. 판 더 펜은 "에버턴 전때는 앞에 수비수가 몇 명 있었다. 이번에는 수비수들을 다 제치고 나니 길이 완전히 열렸다"고 말했다.

판 더 펜은 센터백이지만 이번 시즌 6호골을 기록했다. 토트넘 내 최다골이다. 올 시즌 골 목표를 묻는 질문에는 "솔직히 6골도 이미 많은 것 같다. 그래도 어디까지 갈진 모르겠지만 더 많은 골을 넣었으면 좋겠다"고 활짝 웃었다.


토트넘은 전반 19분 브레넌 존슨의 선제골로 리드를 잡았다. 후반 6분에는 윌손 오도베르가 추가골을 터트렸다. 그러나 존슨이 후반 10분 거친 파울로 퇴장당하며 위기감이 감돌았다. 그 순간 판 더 펜의 골이 터졌다. 토트넘은 후반 22분에는 주앙 팔리냐가 쐐기골을 작렬시켰다. 후반 추가시간에는 교체투입된 히샬리송이 페널티킥의 키커로 나섰지만 실축했다.

영국의 'BBC'는 '미키 판 더 메시'라며 '말도 안 되는 솔로 골'이라고 평가했다. 그리고 '이 골은 번리전에서 손흥민이 넣은 골과 비교되는데, 손흥민은 당시 곡예비행으로 푸스카스상을 받았다'고 소개했다.


AP 연합뉴스
판 더 펜은 2일 첼시와의 EPL 10라운드에서 0대1로 패한 후 논란이 됐다. 무기력한 패배에 홈팬들의 야유가 쏟아졌고, 그는 제드 스펜스와 함께 홈팬들에게 인사도 않고 곧바로 터널로 향했다.

토마스 프랭크 감독이 스펜스에게 손을 내밀었다. 하지만 스펜스는 악수를 거부했다. 판 더 펜은 프랭크 감독에게 눈길도 주지 않았다. 프랭크 감독이 둘을 응시하는 장면이 그대로 카메라에 담겼다. '감독 패싱'에 비판이 쏟아졌다.

프랭크 감독은 "리오넬 메시가 판 더 펜으로 변한 것 같다. 우리 진영 골대에서 시작해 끝까지 달려갔다. 정말 환상적인 골이었다"며 "판 더 펜이 이렇게 골을 넣는다면 화가 나 계속해서 나를 '패싱'해도 괜찮다"고 웃었다.

판 더 펜은 "꼭 이겨햐 하는 경기였다. 지난 주말 홈에서 첼시와의 더비에서 패해 정말 힘들었다. 우리는 반전해야 했고, 완벽하게 해냈다"고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

