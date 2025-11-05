'아깝다 이동경!' 울산 HD, 日 원정서 비셀 고베에 0-1 석패 'ACLE 무패행진 마감'

기사입력 2025-11-05 20:55


'아깝다 이동경!' 울산 HD, 日 원정서 비셀 고베에 0-1 석패 'A…
사진=AFC 공식 계정

[스포츠조선 김가을 기자]울산 HD가 일본 원정에서 석패했다.

울산 HD는 5일 일본 고베의 노에비아 스타디움 고베에서 열린 비셀 고베(일본)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 0대1로 패했다. 울산은 2승1무1패(승점 7)를 기록했다.

울산은 올 시즌 K리그1에서 힘든 시간을 보내고 있다. '하나은행 K리그 2025' 파이널B 무대로 떨어졌다. 파이널 라운드 종착역까지 3경기를 남겨둔 가운데 승점 41점으로 9위에 랭크돼 있다. 승강 플레이오프(PO)를 치러야 하는 10위 수원FC(승점 39)와의 격차는 단 2점이다. 하지만 아시아 무대에서는 얘기가 달랐다. 울산은 ACLE 3경기 무패(승점 7·2승1무) 중이었다.

주중 ACLE-주말 K리그 경기를 치러야 하는 울산은 조현우 등 일부 핵심 선수를 한국에 남겨뒀다. 이청용 정승현 이동경 등도 벤치에서 경기를 시작했다. 대신 2006년생 백인우 등을 선발로 넣어 일부 변화를 선택했다.

울산은 3-4-2-1 포메이션을 활용했다. 허율이 최전방 공격수로 나섰다. 백인우와 라카바가 좌우에서 힘을 보탰다. 중원엔 조현택 김민혁 이진현 최석현이 자리했다. 수비는 이재익, 트로야크, 서명관이 담당했다. 골문은 문정인이 지켰다.

고베는 4-3-3 전술이었다. 오사코 유야를 중심으로 장 파트리크와 사사키 다이주가 공격에 앞장섰다. 허리엔 미야시로 다이세이, 오기하라 다카히로, 이데구치 요스케가 위치했다. 포백에는 나가토 가쓰야, 툴레르, 야쓰가와 테쓰시, 쿠와사키 유야가 자리했다. 골키퍼 장갑은 마에카와 다이야가 착용했다.

울산은 경기 초반 고베의 적극적인 공격에 흔들렸다. 전반 10분 선제골을 허용했다. 오사코의 득점이 나왔다. 하지만 심판은 3분여의 비디오 판독(VAR)을 통해 오프사이드를 선언했다. 득점은 취소됐다. 그러나 울산은 고베의 분위기를 막지 못했다. 장 파트리크와 오사코가 연달아 슈팅을 시도하며 울산의 골문을 노렸다. 전반 34분엔 오사코의 슈팅이 울산 골포스트 상단을 맞고 튕겨나오기도 했다. 울산은 전반 점유율에서 29%-71%로 열세였다. 슈팅수에서도 2-10으로 크게 밀렸다. 하지만 0-0으로 균형을 잃지 않고 전반을 마감했다.


'아깝다 이동경!' 울산 HD, 日 원정서 비셀 고베에 0-1 석패 'A…
사진=울산 HD 구단 공식 계정
후반 시작과 동시에 아찔한 상황이 발생했다. 이재익이 공중볼 경합 과정에서 사사키와 부딪쳐 쓰러진 것이다. 의료진이 긴급 투입됐다. 다행히도 큰 부상은 아니었다. 이재익은 곧바로 경기 투입됐다.


'0'의 균형은 후반 13분 깨졌다. 고베가 기어코 선제골을 넣었다. 울산 진영에서 패스를 가로챘다. 장 파트리크가 중거리슛으로 득점을 완성했다. 리드를 내준 울산은 곧바로 교체카드를 꺼냈다. 백인우 대신 이청용을 넣었다. 울산도 기회를 잡았다. 후반 19분 세트피스 상황에서 상대 자책골이 나왔다. 그러나 경합 과정에서 서명관의 파울이 선언됐다. 득점은 지워졌다. 울산은 후반 21분 허율과 이진현 대신 말컹과 이동경을 투입했다. 고베도 교체카드를 꺼냈다. 장 파트리크와 가쓰야 대신 무토 요시노리와 혼다 유키가 나섰다.

울산이 반격에 나섰다. 하지만 라카바의 슈팅은 상대 선방에 막혔다. 말컹도 피지컬의 우위를 활용해 상대 진영을 파고들었지만 득점하지 못했다. 고베도 무토의 슛으로 추가골을 노렸지만 문정인에 막혔다. 고베가 또 한 번 교체를 택했다. 미야시로 대신 히로세 리쿠토가 그라운드를 밟았다. 울산은 말컹을 중심으로 공격에 나섰다. 하지만 상대 골문은 쉽게 열리지 않았다. 추가 시간은 4분이었다. 고베는 오사코 대신 코마쓰 렌을 넣었다. 울산은 마지막까지 공격에 나섰지만 골맛을 보지 못했다. 이동경의 잘맞은 왼발슛이 상대 골키퍼 선방에 막히며 아쉬움을 남겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

