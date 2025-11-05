[오피셜]FA 공식 발표! 토트넘行 깁스-화이트에 총 겨눈 '괴짜 구단주' 조롱→역대급 현수막, 팰리스 결국 기소

기사입력 2025-11-05 22:24


[오피셜]FA 공식 발표! 토트넘行 깁스-화이트에 총 겨눈 '괴짜 구단주…
로이터 연합뉴스

[오피셜]FA 공식 발표! 토트넘行 깁스-화이트에 총 겨눈 '괴짜 구단주…
로이터 연합뉴스

[오피셜]FA 공식 발표! 토트넘行 깁스-화이트에 총 겨눈 '괴짜 구단주…
로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드축구협회(FA)가 에반젤로스 마리나키스 노팅엄 포레스트 구단주를 조롱한 크리스털 팰리스를 기소했다.

영국의 'BBC'는 5일(이하 한국시각) 'FA는 마리나키스 구단주가 미드필더 모건 깁스-화이트의 머리에 총을 겨누고 있는 모습이 담긴 현수막을 팬들이 펼친 것에 책임을 물어 크리스털 팰리스를 부정행위 혐의로 기소했다'고 보도했다.

팰리스는 8월 24일 노팅엄을 홈으로 불러들였다. 경기는 1대1 무승부를 막을 내렸다. 하지만 팰리스 팬들이 펼친 현수막이 논란이 됐다. 이 현수막에는 "마리나키스씨는 협박, 승부 조작, 마약 밀매 또는 부패에 연루되지 않았다"라고 문구까지 적혀 있었다.

마리나키스 구단주는 이러한 주장과 관련하여 어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 꾸준히 부인해 왔다. 'BBC'는 'FA는 팰리스가 팬들의 부적절하고, 공격적이며, 학대적이거나 도발적인 행동을 제지하지 못한 것에 기소했다'고 설명했다.

현수막이 기소 이유로 명시되지는 않았지만, 명예훼손적이고 정치적이며 공격적인 슬로건이 포함된 메시지에 대해서는 엄격한 규칙을 적용할 방침이다.


[오피셜]FA 공식 발표! 토트넘行 깁스-화이트에 총 겨눈 '괴짜 구단주…
AP 연합뉴스
깁스-화이트가 등장한 이유가 있다. 토트넘은 지난 여름 6000만파운드(약 1130억원) 바이아웃을 발동키로 하며 깁스-화이트 영입 직전까지 갔다. 그러나 마리나키스 구단주가 발끈하며 무산됐다.

당시 노팅엄은 토트넘이 구단의 동의없이 깁스-화이트와 불법적으로 접촉했다며 법적 대응을 예고했다. 토트넘이 제시한 6000만파운드의 '바이아웃'은 기밀이며, 깁스-화이트 또한 이를 지킬 의무가 있는데 위반했다고 주장했다. 노팅업은 협상을 허가를 한 적이 없으며, 토트넘과의 모든 소통도 끊었다.

탈출구가 없었다. 깁스-화이트는 노팅엄과 계약 연장에 사인하며, 잔류를 결정했다. 팰리스와 노팅엄도 불편한 관계다. 팰리스는 유럽축구연맹(UEFA)의 복수 클럽 소유 규정을 위반, 유로파리그에서 컨퍼런스리그로 강등됐다.


노팅엄이 그 혜택을 봤다. 팰리스를 대신해 유로파리그에 출전하고 있다. 팰리스는 11일까지 이 혐의에 대한 답변을 제출해야 한다.


[오피셜]FA 공식 발표! 토트넘行 깁스-화이트에 총 겨눈 '괴짜 구단주…
AFP 연합뉴스
'괴짜 오너'로 유명한 마리나키스 구단주는 그리스 부호다. 그는 노팅엄 뿐만 아니라 올림피아코스, AC 몬차, 히우 아브도 소유하고 있는 '축구 재벌'이다. 올 시즌 노팅엄은 곡예비행을 하고 있다.

지난 시즌 노팅엄을 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 7위에 올려놓으며 30년 만의 유럽클럽대항전 티켓을 선물한 누누 에스피리투 산투 감독을 새 시즌 개막 후인 9월 경질했고, 엔제 포스테코글루 감독을 선임했다.

그러나 포스테코글루 감독은 단 1승도 신고하지 못하고 39일 만에 하차했다. 현재는 션 다이치 전 에버턴 감독이 노팅엄을 이끌고 있다. 마리나키스 구단주의 '불'같은 결정이 화를 초래하고 있다는 지적이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

2.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

3.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

4.

41세 박나래 "이상형=잘생긴 男배우, 돈 한푼도 없어도 된다"(나래식)

5.

'CEO' 송은이, 남자 PD 줄퇴사에 한숨 "나랑 여행 갔다오면 그만 둬"(비보티비)

스포츠 많이본뉴스
1.

LA 팬들이 깜짝 놀랄 일, "벨린저 좋아하는 다저스 직원들 아직 많다"...타선에 MVP가 무려 4명

2.

김종민 감독 200승! '46득점 합작' 모마-강소휘-타나차 삼각편대 든든하네…도로공사, 정관장에 셧아웃 완승 → 선두 도약 [김천리뷰]

3.

'아깝다 이동경!' 울산 HD, 日 원정서 비셀 고베에 0-1 석패 'ACLE 무패행진 마감'

4.

준우승 아쉬움 묻고 국대 온 노시환 "다음엔 진짜 우승을 목표로..."

5.

아히 트리플크라운 하면 뭐하나.. 삼성화재, 4세트 못 버티고 1-3 패배! 2연패로 꼴찌 추락 위기다

스포츠 많이본뉴스
1.

LA 팬들이 깜짝 놀랄 일, "벨린저 좋아하는 다저스 직원들 아직 많다"...타선에 MVP가 무려 4명

2.

김종민 감독 200승! '46득점 합작' 모마-강소휘-타나차 삼각편대 든든하네…도로공사, 정관장에 셧아웃 완승 → 선두 도약 [김천리뷰]

3.

'아깝다 이동경!' 울산 HD, 日 원정서 비셀 고베에 0-1 석패 'ACLE 무패행진 마감'

4.

준우승 아쉬움 묻고 국대 온 노시환 "다음엔 진짜 우승을 목표로..."

5.

아히 트리플크라운 하면 뭐하나.. 삼성화재, 4세트 못 버티고 1-3 패배! 2연패로 꼴찌 추락 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.