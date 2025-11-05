프랭크 '오피셜' 공식발표, "앞으로도 나 무시해라!" 폭탄 선언→'레전드' 손흥민도 "WOW" 그저 감탄만...토트넘 뒤흔든 '괴력의 원더골'

기사입력 2025-11-06 02:47


프랭크 '오피셜' 공식발표, "앞으로도 나 무시해라!" 폭탄 선언→'레전…
사진=토트넘 SNS 캡처

프랭크 '오피셜' 공식발표, "앞으로도 나 무시해라!" 폭탄 선언→'레전…
사진=토트넘 SNS 캡처

프랭크 '오피셜' 공식발표, "앞으로도 나 무시해라!" 폭탄 선언→'레전…
사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]엄청난 득점에 감독도 폭탄 발언으로 그를 칭찬했다. 미키 판더펜의 득점이 손흥민을 포함한 모두를 놀라게 했다.

토트넘은 5일(한국시각) 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 FC코펜하겐(덴마크)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 4대0으로 승리했다.

토트넘은 전반 19분 브레넌 존슨의 선제골을 시작으로 후반 6분 윌손 오도베르, 후반 19분 판더펜, 후반 22분 주앙 팔리냐의 득점까지 터지며 코펜하겐을 완벽하게 제압했다.


프랭크 '오피셜' 공식발표, "앞으로도 나 무시해라!" 폭탄 선언→'레전…
로이터연합뉴스
이날 경기의 압권은 바로 판더펜의 득점이었다. 판더펜은 후반 19분 믿기 힘든 장면을 연출했다. 수비에서 압박을 통해 공을 뺏어낸 그는 토트넘 박스 정면에서 곧바로 드리블 돌파를 시도했다. 코펜하겐 선수들이 그를 에워싸기도 했지만, 판더펜의 질주를 막지 못했다. 그는 개인기로 선수를 뚫어내며 순식간에 코펜하겐 박스 안으로 진입했다. 마무리도 망설임이 없었다. 판더펜의 슈팅은 그대로 코펜하게 골망을 흔들었다.

경기 후 득점 장면은 큰 화제를 모았다. 판더펜이 드리블한 거리만 무려 75m다. 손흥민이 2020년 푸스카스상을 수상할 당시 기록한 번리전 득점이 72m였다. 이를 뛰어넘는 엄청난 장면을 수비수가 연출했다.

판더펜의 공격력은 올 시즌 들어서 꾸준히 돋보였다. 수비는 이미 데뷔 시즌부터 증명이 된 선수였는데, 공격력이 급상승했다. 지난 에버턴과의 경기에서는 멀티골을 터트리기도 했다. 손흥민이 비운 공격진의 공백을 수비수가 채워주고 있다. 판더펜은 이번 득점에 대한 소감에 대해 "상대가 따라잡지 못했다. 기분이 좋았고, 계속 전진할 수 있을 것 같았다"라며 득점 비결을 밝혔다.


프랭크 '오피셜' 공식발표, "앞으로도 나 무시해라!" 폭탄 선언→'레전…
로이터연합뉴스
영국의 BBC는 '리오넬 메시와 비교되는 말도 안 되는 솔로 골을 넣었다'라며 '해당 득점에 대해 프랭크 감독은 메시가 달려나와서 골을 넣은 것 같다고 평가하기도 했다. 이 골은 손흥민이 넣은 번리전 골과도 비교된다'라고 감탄했다.

닮은 꼴 득점의 주인공인 손흥민도 반응을 참을 수 없었다. 손흥민은 직접 해당 득점 장면에 댓글을 통해 "Wow...Just Wow"라며 감탄사만을 남겼다. 얼마나 놀라운 장면인지를 짐작할 수 있는 반응이었다.


토마스 프랭크 감독 또한 파격적인 발언으로 판더펜의 득점 장면을 칭찬했다. 프랭크는 경기 후 인터뷰에서 "메시가 판더펜으로 변신한 것 같았다"며 "그는 올 시즌 팀 내 최다 득점자이다. 경기 끝나고 화가 나면 나를 무시하고 지나쳐서 걸어가도 괜찮다"라고 했다.

이 발언은 최근 논란이 된 판더펜의 행동을 유머스럽게 감싸준 것으로 보인다. 판더펜은 지난 첼시전에서 팀 패배 후 분노하며, 경기장에서 자신을 배웅하기 위해 찾아온 프랭크 감독의 악수를 무시하고 지나쳐 논란이 됐다. 이후 사과를 했다는 소식도 전해졌으나, 비판 의견이 계속 이어졌었다. 하지만 자신에 대한 논란을 모두를 놀라게 하는 득점으로 지워버렸고, 프랭크도 이를 인정했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

2.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

3.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

4.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

5.

"♥김연아 사랑을 가진 남자" 고우림, 요리까지 잘하는 매력 연하남..7일 '편스토랑' 뜬다

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

3.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

4.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

5.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

3.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

4.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

5.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.