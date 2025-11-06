'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...MLS '그래도 임팩트는 최고!' 인정

기사입력 2025-11-07 02:24


'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
LA FC SNS

'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
MLS SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]아쉽지만 당연한 결과다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 6일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 2025시즌 베스트11을 공개했다. 'LA맨' 손흥민은 없었다. 베스트11은 MLS 기술진, 미디어, 선수들의 투표로 진행된다. 대신 LA FC에서 치명적인 파트너십을 구축한 '흥부 듀오' 드니 부앙가는 이름을 올렸다.

4-3-3 포메이션의 베스트 11 스리톱에는 부앙가, 리오넬 메시(인터 마이애미), 앤더스 드라이어(샌디에이고)가 포진했다. MLS는 '부앙가는 2025년 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골을 기록했다. 가봉 국가대표인 그는 LA FC 역대 최다 득점자인 카를로스 벨라를 넘어섰고, 리그 최고 이적료를 경신한 손흥민 과 역사적인 공격 파트너십을 구축했다. 부앙가는 2017~2019년 조세프 마르티네스 이후 3시즌 연속 베스트 11에 선정된 최초의 공격수로 기록됐다'고 설명했다.

19골 19도움을 기록한 드라이어는 신인상과 함께 '더블'에 성공했다. MLS는 메시에 대해선 '그는 29골 19도움을 기록하며 최다 득점자로 아우디가 수여하는 골든부트를 수상했고, 2019년 카를로스 벨라가 세운 리그 최다 공격포인트인 49개에 1개가 모자랐다'고 전했다.


'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
LA FC SNS
세바스찬 버홀터(밴쿠버), 에반더(신시내티), 크리스티안 롤단(시애틀)은 최고의 미드필더로 선정됐다. 포백에는 트리스탄 블랙먼(밴쿠버), 알렉스 프리먼(올랜도), 야콥 글레스네스, 카이 바그너(이상 필라델피아), 골키퍼에는 데인 세인트 클레어(미네소타)가 으뜸으로 평가받았다.

손흥민은 신인상에 이어 베스트11까지 아쉽게 고배를 마셨다. 손흥민은 5일 발표된 2025시즌 신인상에서 2위에 올랐다. 신인상은 프로 경험이 있는 선수들 중 2025년 MLS에 데뷔한 선수에게 주어진다. 손흥민은 74.11%를 받은 드라이어에 이어 6.3%의 지지로 2위에 올랐다. 단 3개월 간의 활약으로 신인상 2위에 오른 것도 분명 대단한 성과다. MLS 사무국조차 '드라이어가 최고의 활약을 했다면, 가장 큰 영향력을 미친 선수는 손흥민이었다'고 공식 인정할 정도였다.

손흥민은 8월 10년간 뛰었던 토트넘을 떠나 새로운 도전에 나섰다. 행선지는 미국, LA FC였다. 손흥민은 존 토링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장, 베넷 로젠탈 수석 구단주 등 구단 관계자 외에 캐런 배스 LA 시장을 비롯해 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 허트 LA 시의원, 김영환 주 대한민국 총영사 등 지역 정치인들의 환대를 받으며 LA FC에 입성했다.


'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
사진캡처=MLS 공식 채널
손흥민은 입성하자마자 MLS의 물줄기를 바꿨다. 미국 'LA타임즈'는 'MLS 역사상 가장 중요한 영입 TOP10'을 발표했다. 그간 내로라 하는 슈퍼스타들이 MLS 무대를 밟았는데, 손흥민은 그 틈바구니 속 4위에 올랐다. 1위는 레알 마드리드에서 LA갤럭스로 이적해 현재 인터 마이애미의 구단주가 된 데이비드 베컴이었다. 2위는 역시 LA갤럭시에서 활약한 '레전드' 즐라탄 이브라히모비치였고, 3위는 현재 인터 마이애미에서 뛰고 있는 'GOAT' 리오넬 메시다.


다음이 손흥민이었다. 그 아래 미국 축구의 전설 랜던 도노번과 잉글랜드 프리미어리그에서 활약했던 클린트 뎀프시, 그리고 아스널의 전설이자 뉴욕 레드불스에서 뛴 티에리 앙리가 자리했다는 것은 손흥민의 위상이 어느 정도인지 보여주는 대목이다. 미국 무대를 밟았던 'EPL 레전드' 스티븐 제라드, 프랭크 램파드, 가레스 베일 등은 순위에 들지도 못했다.

LA타임즈는 '이달 초 성사된 아시아 축구 스타 손흥민의 LA FC 이적은 팀에만 국한되지 않은 대형 성과'라고 평가했다. 이어 'MLS 입장에서는 한국 축구 역사상 최고의 선수를 영입하며 마케팅과 스폰서십 측면에서 아시아 시장을 개척하는 기회가 될 수 있다. 아울러 리그 역대 최고액인 2600만달러(약 363억 원)의 이적료도 충분히 값어치를 할 수 있다는 평가'라고 의미를 부여했다.


'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
사진=LAFC SNS 캡처
손흥민 효과는 이미 진행 중이다. LA FC는 '손흥민 효과'라는 제목의 글을 게재했는데, '손흥민이 합류한 뒤 나타난 효과는 전례가 없을 정도'라고 전했다. LA FC에 따르면 손흥민의 영입 효과는 2022년 가레스 베일을 영입했을 때보다 5배 이상으로 나타나고 있다. 수치를 보면 더욱 놀라운데, 손흥민이 합류한 뒤 구단 관련 콘텐츠 조회수는 339억8000만회로 594% 증가했다. 구단에 대한 언론 보도 역시 289% 늘어났다. 손흥민의 유니폼은 150만장 넘게 팔렸는데, 이는 메시가 인터 마이애미로 이적할 당시보다 3배나 많은 수치다. 해당 기간 손흥민의 유니폼은 전 세계 스포츠를 통틀어 가장 많이 팔린 것으로 알려졌다.

손흥민은 경기장 안에서도 곧바로 영향력을 보여주고 있다. 10일 시카고 파이어와의 데뷔전(2대2 무)에서 동점골이 된 페널티킥을 유도하며 화려하게 등장한 손흥민은 이어진 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 첫 선발 경기(2대1 승)에서 결승골을 어시스트했다. 이어진 24일 FC댈러스와의 경기에서는 데뷔골까지 넣었다. 전반 6분 환상적인 프리킥으로 전매특허인 '찰칵 세리머니'를 미국에서 펼쳤다.

손흥민의 골에 미국이 더 흥분했다. MLS는 '손흥민이 MLS에서 자신의 기량을 빠르게 입증했다'며 '손흥민이 MLS에서 월드클래스급 데뷔골을 터트렸다'고 했다. 함께 뛰는 수비수 코시 타파리는 "손흥민의 첫 세 경기는 루브르 박물관에 걸어둬야 할 수준"이라며 "페널티킥을 얻고, 도움을 기록하고, 골을 넣었다. 다음 주에는 무슨 일이 일어날지 모르겠다. 놀라운 일을 해내고 있고, 그의 에너지가 정말 좋다"고 말했다.


'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
로이터연합뉴스

'겨우 3개월 뛰었으니' 손흥민, 신인상에 이어 베스트11도 불발...M…
출처=MLS 공식 홈페이지
결국 이 골은 올해의 골이 됐다. 지난달 28일 MLS 사무국은 '손흥민의 LA FC 데뷔골이 영원히 역사에 기록된다. 한국의 슈퍼스타가 터뜨린 8월 FC댈러스전 환상 프리킥골이 2025 AT&T MLS 올해의 골로 선정됐다'고 발표했다. 당시 손흥민의 골은 라운드 최고의 골인 '골 오브 더 매치데이'에 선정됐고, 2025시즌 MLS 최고의 골 후보에 올랐다. 손흥민은 MLS 홈페이지를 통해 진행된 팬 투표에서 메시, 부앙가 등을 제치고 수상의 영예를 받았다. 1996년부터 시작된 MLS 올해의 골 타이틀을 아시아 선수가 수상한 것도, LA FC 선수가 받은 것도 이번이 처음이다. MLS 사무국은 '8월 데뷔한 손흥민은 정규 시즌 10경기에서 9골 3도움을 기록했다. 부앙가와 함께 치명적인 공격력을 선보였고, 한때 팀의 연속 18골을 합작하기도 했다'도 조명했다.

손흥민은 지난달 14일 산호세 어스퀘이크와의 원정경기에서 시즌 2호골을 터뜨렸고, 18일 레알 솔트레이크 원정에서는 첫번째 해트트릭까지 기록했다. 손흥민의 활약은 멈추지 않았다. 22일 솔트레이크와의 홈경기에서는 1골-2도움을, 28일 세인트루이스 시티 원정경기에서는 멀티골을 쏘아올렸다. 최종전인 콜로라도 래피즈와의 원정 경기에서 선제골을 폭발시켰다. 손흥민은 데뷔하자마자 놀라운 활약을 펼치며, 정규시즌 10경기를 9골-3도움으로 마무리했다. 손흥민은 이주의 팀에만 4번이나 선정되는 등 최고의 모습을 보였다.

아쉽게 개인상은 놓쳤지만, 개의치 않는다. 손흥민은 시선은 우승을 향한다. LA FC는 오스틴FC를 꺾고 서부컨퍼런스 준결승에 올랐다. 상대는 '바이에른 레전드' 토마스 뮐러가 뛰는 밴쿠버 화이트캡스다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

얼굴보면 다 아는 이 배우, 충격 근황..이혼→암투병 "베트남 투어 가이드 됐다"(특종세상)

2.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

3.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

4.

장가현, 집단폭행 피해 폭로…"가해자가 '보고 싶다' DM 어이없어"

5.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'보상금 9750만원' 트레이드보다 낫다, C등급 포수 '의외의 복병' 될 수 있다

3.

'똑딱이' 유격수 몸값이 4년 100억 실화? 최악의 치킨 게임이냐, 현명한 투자 전략이냐

4.

김현수 2대 '롤렉스맨'됐다. 구광모 회장 "롤렉스 시계 LG 전통으로..."

5.

'코리안특급은 진짜 얼마나 위대한 거냐' 박찬호의 ML 통산 124승, 앞으로도 10년은 불멸이다

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'보상금 9750만원' 트레이드보다 낫다, C등급 포수 '의외의 복병' 될 수 있다

3.

'똑딱이' 유격수 몸값이 4년 100억 실화? 최악의 치킨 게임이냐, 현명한 투자 전략이냐

4.

김현수 2대 '롤렉스맨'됐다. 구광모 회장 "롤렉스 시계 LG 전통으로..."

5.

'코리안특급은 진짜 얼마나 위대한 거냐' 박찬호의 ML 통산 124승, 앞으로도 10년은 불멸이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.