"손흥민은 수년간 경기 흐름을 바꾼 선수"→쏘니 대체자에 '924억이면 …

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘이 레알 마드리드의 공격수 호드리구 영입에 성공할 것이라는 전망이 나온다.
호드리구는 최근 레알 마드리드의 사비 알론소 감독 체제에서 출전시간이 급격히 줄어들며 어려움을 겪고 있다. 스페인 피차헤스는 레알이 5000만~5500만 유로에 호드리구를 매각할 수 있을 것으로 내다봤다.
매체는 "토트넘은 이번 시즌 공격진에서 다소 실망스러운 모습을 보이고 있다"라며 "경기의 흐름을 바꿔줄 결정적인 선수가 부재한 탓"이라고 평가했다. 이어 "그 역할을 지난 수년간 완벽히 수행했던 인물이 바로 손흥민이었다. 언제나 필요할 때 골과 리더십으로 팀을 끌어올렸던 존재"라고 덧붙였다.
따라서 토마스 프랭크 감독 입장에서는 호드리구 같은 선수를 데려오는 것이 큰 도움이 될 수 있다.
이 금액은 토트넘의 재정적인 여력 안에서 충분히 가능하며 적극적으로 협상 테이블에 나설 만한 수준이다. 다만, 이 정도 가격이라면 여러 유럽 빅클럽이 경쟁에 나설 가능성이 크다. 토트넘은 그의 영입을 위해 설득력 있는 비전을 제시해야 한다.
