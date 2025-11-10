'英 BBC도 경악' "왜 동점골 인정되지 않았나"...판정에 웃은 맨시…

'英 BBC도 경악' "왜 동점골 인정되지 않았나"...판정에 웃은 맨시티, 억울함 토로한 리버풀

기사입력 2025-11-10 17:45


사진=트위터 캡처

로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]기대를 모았던 맞대결. 하지만 판정 논란이 경기 이후 커지고 있다.

영국의 BBC는 10일(한국시각) '리버풀의 동점골이 허용되지 않은 것이 옳았나'라며 리버풀과 맨체스터 시티 경기를 조명했다.

맨시티는 10일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 경기에서 3대0으로 승리했다.

전반 13분 만에 얻어낸 페널티킥을 엘링 홀란이 실축하며 아쉽게 선제골 기회를 놓쳤던 맨시티는 전반 29분 홀란이 기회를 만회하는 헤더 득점으로 선제골을 넣어 앞서 나갔다. 이후 전반 추가시간 니코 곤살레스와 후반 18분 제레미 도쿠의 득점으로 승점 3점을 챙겼다.


로이터연합뉴스
다만 맨시티의 좋은 경기력에 이은 승리에도 불구하고 경기 논란이 커졌다. 문제의 장면은 전반 38분에 나왔다. 리버풀은 전반 38분 버질 판다이크가 코너킥 상황에서 올라온 크로스를 헤더로 밀어넣으며 동점골을 터트렸다. 그러나 득점은 인정되지 않았다. 공이 골문으로 향하는 방향에 앤디 로버트슨이 있었고, 로버트슨은 고개를 숙여 볼을 피했는데 이를 주심은 오프사이드 위치에서 영향을 끼쳤다고 봤다. 로버튼슨이 맨시티 수문장 잔루이지 돈나룸마를 방해한 것으로 판단했다.

경기 후 아르네 슬롯 감독이 불만을 표출했다. 그는 "의견을 말하기 어렵다. 그럼에도 내 생각에는 잘못된 결정이 내려졌다는 사실이 명백하고 확실하다. 로버트슨은 골키퍼의 움직임을 전혀 방해하지 않았다"고 지적했다.

슬롯은 과거 맨시티가 득점했던 장면을 지적하며 화를 이어갔다. 그는 "끝난 직후 누군가가 나에게 골을 보여줬는데, 지난 시즌 울버햄튼과의 경기에서 심판이 맨시티에게 허용했던 골이었다. 부심이 오프사이드라고 알리기 위해 깃발을 올리는 데 13초가 걸렸다. 분명 의사소통이 있었던 것"이라고 지적했다. 당시 비슷한상황에서는 베르나르두 실바가 오프사이드 위치에 있었지만, 득점이 인정된 바 있다.


로이터연합뉴스
BBC는 '오프사이드는 IFAB 경기 규칙 2025~2026 제11조에 따라 규정된다. EPL 경기 센터에서는 이 사건에 대해 구체적으로 언급했다. 심판이 오프사이드를 선언하고 리버풀에 골이 들어가지 않았다고 판단했지만, VAR을 통해 로버트슨이 오프사이드 위치에 있었고 골키퍼 바로 앞에서 영향을 미치는 행동을 한 것으로 판단되어 확인했다고 했다. 골을 인정하지 않은 결정은 전문가들 사이에서 논쟁을 불러일으켰다'고 했다.


웨인 루니는 "로버트슨이 돈나룸마의 다이빙을 지연시켰다고 생각하지 않는다. 공을 끝까지 볼 수 있었기 때문에 잘못된 판단이었다고 생각한다"고 주장하기도 했다. 이번 논쟁으로 오프사이드 위치에서의 영향에 대한 갑론을박이 계속 이어질 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

