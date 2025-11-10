[현장인터뷰]'홍명보호 수문장' 김승규의 남다른 포부 "한일월드컵 4강과…

|
[천안=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호 핵심 수문장 김승규(FC도쿄)가 '월드컵 4강'을 바라봤다.
각급 연령별 대표를 거친 '엘리트 골키퍼'인 김승규의 대표팀 커리어는 파주NFC(축구대표팀훈련센터)와 함께 했다고 해도 과언이 아니다. 김승규는 첫 천안 축구센터 입소에 대해 "처음 오는 길이다보니까 여기가 맞나라는 새각이 들었다. 내가 파주에서 20년 가까이 소집 생활을 했다. 어릴 때나 대표팀 선수가 된 뒤에도 파주에서 훈련을 하고 싶다라는 걸 동기부여 삼았다. 이제 천안에 처음 왔는데, 생각보다 규모가 크고, 잠깐 경험했지만 시설도 워낙 최신식으로 잘 되어 있는 것 같다. 어린 선수들이 한 번 들어오면 이곳에서 (계속)훈련하고 싶다는 마음이 들 것 같다. 그런 점은 좋은 것 같다"라고 했다.
김승규는 두 번의 큰 부상을 딛고 대표팀으로 돌아왔다. 그는 "큰 부상 이후에 다시 대표팀에 들어올 수 있을지를 고민했던 시절이 있었다. 복귀를 해서 소속팀 경기를 뛰면서 자신감을 얻었고, 대표팀에서 두 경기를 치르면서도 자신감을 얻었다. (주전 경쟁에)다시 욕심이 나는 것이 사실이다. 이번이 마지막 월드컵이라고 생각하고 최고의 성적을 내고 싶은 욕심도 크다"라고 밝혔다.
김승규 입장에서 18일 가나전은 의미가 남다를 터. 김승규는 2022년 카타르월드컵 조별리그 2차전 가나전에 선발출전했으나, 2대3 패배를 막지 못했다. 김승규는 "저에겐 가슴 아픈 경기였다. 우리가 비록 16강에 진출했지만, 제가 가나전에서 내 몫을 다하지 못했다고 생각한다. 가나전에 다시 출전하게 되면 그때보다 더 좋은 모습 보이고 싶다"라고 의지를 다잡았다.
