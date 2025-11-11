美 언론 '오피셜' 공식발표, 손흥민은 '3위' 입니다! '가을 축구' …

|
[스포츠조선 이현석 기자]'가을 축구'를 시작한 미국 메이저리그사커(MLS)에서 최고의 활약을 펼친 선수는 누구였을까.
손흥민도 활약했다. 2차전에서 기량을 맘껏 뽐냈다. 전반 21분 손흥민은 역습 상황에서 데니스 부앙가의 패스를 받고 빠르게 박스 좌측을 파고 들었다. 특유의 움직임이 돋보였다. 수비를 앞에 두고 스텝 오버 이후 강력한 왼발 슛으로 골문을 노렸고, 슈팅은 그대로 오스틴 골망을 흔들었다. '흥부 듀오' 부앙가의 득점도 도왔다. 전반 25분 역습 상황 손흥민은 골키퍼까지 제치는 감각적인 돌파로 완벽한 기회를 만들었다. 수비수가 커버를 위해 뛰어오자 곧장 열린 위치에 있던 부앙가에게 정확한 패스를 전달했다. 부앙가는 손흥민의 패스를 득점으로 연결했다.
스포츠일레스트레이티드는 '손흥민은 첫 3판 2선승제 시리즈를 치르며, 중요한 순간에 자신의 능력을 보여줬다. 그는 오스틴을 휩쓸도록 도왔고, 도움과 득점으로 경기에서 눈에 띄는 순간들을 제공했다. 또한 10개의 키패스를 기록했는데 이는 이번 라운드에서 모든 MLS 선수 중 가장 많이 기록한 수치다. 손흥민의 잠재력에 대해서는 의구심이 있었다. 하지만 그는 모든 우려를 빠르게 해소하고, 부앙가와 LA FC에서 팀을 장기적으로 이끌 수 있음을 증명했다'고 밝혔다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com