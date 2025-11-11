손흥민 없으면 '언해피', 이번에도 토트넘 시절급 폭언 작렬! 드디어 시작된 '콘테 리스크'..."죽은 사람들과 함께 못한다" 대놓고 선수 저격

기사입력 2025-11-11 05:38


손흥민 없으면 '언해피', 이번에도 토트넘 시절급 폭언 작렬! 드디어 시…
스?츠조선 DB

손흥민 없으면 '언해피', 이번에도 토트넘 시절급 폭언 작렬! 드디어 시…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]안토니오 콘테 감독의 날카로운 발언들이 쏟아지기 시작했다.

영국의 데일리메일은 10일(한국시각) '콘테 감독은 경영진과 위기 회담을 가질 예정이다'라고 보도했다.

데일리메일은 '콘테는 이번 시즌 벌써 5번째 패배를 기록했고, 3경기 연속 득점도 없다. 콘테는 구단에서 그의 입장이 불확실해짐에 따라 나폴리 수뇌부와 대면 회의를 진행할 예정이다. 그는 좌절한 모습과 함께 선수들을 비판하는 것에도 주저하지 않았다'라고 전했다.


손흥민 없으면 '언해피', 이번에도 토트넘 시절급 폭언 작렬! 드디어 시…
로이터연합뉴스
지난 시즌 나폴리 지휘봉을 잡고 성공적인 세리에A 복귀를 이뤄낸 콘테 감독은 역대 최초로 세리에A 3개 구단에서 우승을 차지한 감독이 되는 등 다시 자신의 명성을 높였다. 지난 여름 영입에 불만족한 콘테가 팀을 떠날 수 있다는 주장도 있었으나, 콘테는 나폴리와 재계약을 체결하며, 잔류를 택했다.

올여름 나폴리는 콘테를 지원하기 위해 적극적으로 선수 영입에 나섰다. 맨시티 레전드 케빈 더브라위너와 더불어 라스무스 호일룬, 노아 랑, 로렌초 루카, 바냐 밀리코비치사비치, 샘 뵈케마 등 다양한 포지션에 선수를 더했다.

하지만 이번 시즌 콘테의 나폴리는 순항하지 못하고 있다. 7승1무3패로 4위에 올랐지만, 최근 경기력이 문제다. 3경기 2무1패에 그쳤다. 득점도 한 골을 기록하지 못하며 답답한 모습이었다. 최근 7경기 기준으로도 2승2무3패로 부진한 흐름이다.


손흥민 없으면 '언해피', 이번에도 토트넘 시절급 폭언 작렬! 드디어 시…
로이터연합뉴스
부진한 상황이 반복되자 콘테는 강한 발언을 쏟아내기 시작했다. 그는 "지금은 조치가 필요하다. 나는 죽은 자들을 이끌고 함께 할 수는 없다. 팀이 다시 움직이면 좋겠다. 그렇지 않다면 모두가 책임을 져야 한다"며 "나는 연금술 같은 기적을 만들 수 없다. 지금 모든 선수들은 각자 자기 문제만 생각한다. 심장 이식은 불가능하다. 각자가 정신, 열정, 투지를 되찾아야 한다. 이미 일어난 일이지만 그 과정이 어떻게 진행됐는지를 면밀히 살펴야 한다"고 목소리를 높였다.

또한 "지난해 우리는 놀랍고 절대적인 가치를 지닌 성과를 냈다. 지금도 계속 노력 중이지만, 올바른 열정과 의지가 있는지, 아니면 과거의 승리에 안주해 그냥 우월하다고 생각하는지 스스로에게 물어봐야 한다. 지난 시즌 우리가 가졌던 에너지를 주입할 수 없다는 것을 사과한다. 선수들도 제 생각을 잘 알고 있다. 지난 4개월 동안 이 흐름을 바꾸지 못한 점은 유감이다. 내가 제대로 일을 못하고 있거나 어쩌면 일부는 내 말을 듣기조차 거부하는 것같다"며 선수들의 태도까지도 지적했다.


손흥민 없으면 '언해피', 이번에도 토트넘 시절급 폭언 작렬! 드디어 시…
로이터연합뉴스

콘테가 구단과 선수들을 비판하는 것은 이번이 처음이 아니다. 콘테는 토트넘에서 경질당해 떠난 후에도 "클럽과 선수들은 우승 타이틀에 대한 열망이 없고 이것은 토트넘의 지난 20년의 역사이다. 이는 그동안 토트넘을 이끈 감독의 문제가 아니라 클럽 그 자체의 문제다"라고 지적하기도 했다.

이번 콘테의 발언에 나폴리 수뇌부도 움직였다. 아우렐리오 데 라우렌티스 회장이 콘테 감독의 불만에 불만족하고 있다는 소식까지 나온 상황에서 콘테는 수뇌부와 회담을 진행하고, 이후 거취를 지켜봐야 할 것이라는 전망이 나오고 있다.

다시 또 위기에 놓인 콘테와 나폴리, 그가 이끄는 팀들의 성적과는 별개로 그의 발언은 언제나 팀을 흔들고 있다. 나폴리의 선택이 중요할 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

4.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

5.

"예쁜 갈갈이" 김지혜, 박준형♥ 판박이 두 딸 공개 "둘째는 선화예고 재학" ('4인용')[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

2.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

3.

정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작

4.

신무기 장착+93kg 벌크업! 안현민-송승기에 가려졌던 천재 신인, 미야자키서 '괴물 진화'한다

5.

2차 드래프트 이적 유력했는데, 대체 왜 선수가 먼저 은퇴 선택했나

스포츠 많이본뉴스
1.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

2.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

3.

정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작

4.

신무기 장착+93kg 벌크업! 안현민-송승기에 가려졌던 천재 신인, 미야자키서 '괴물 진화'한다

5.

2차 드래프트 이적 유력했는데, 대체 왜 선수가 먼저 은퇴 선택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.