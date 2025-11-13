2년 5개월 만의 대전 A매치, '축구특별시' 열기로 대표팀 흥행도 반등…

|
[스포츠조선 박상경 기자] 2만2206명. 지난 10월 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 친선경기에 입장한 관중 수다. 6만6704명 정원의 절반에도 못 미치는 숫자. 손흥민(LA FC) 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트) 등 한국 축구 에이스들이 모두 나섰음에도 관중석에선 빈 자리를 어렵지 않게 찾아볼 수 있을 정도였다. 파라과이전을 마친 뒤 선수들도 적잖이 놀란 눈치였다. 파라과이전에서 A매치 최다 출전 기록 기념식을 가졌던 손흥민은 "그때 경기장에 와주신 팬들께 너무 감사했다"며 "당연히 경기장이 꽉 차면 좋겠지만, 우리가 좋은 경기를 보여드려야 팬들도 오고 싶은 마음이 가득할 것"이라고 말했다.
앞선 대전에서의 A매치 흥행은 '대박'이었다. 대전월드컵경기장 수용인원 4만903명을 정확하게 맞췄다. 위르겐 클린스만 감독 체제에서 경기력에 대한 우려가 이어졌고, 무게감이 떨어지는 상대를 만난다는 지적도 있었지만 손흥민, 이강인, 김민재 등 주축 선수 대부분이 나선 대표팀 경기를 보기 위한 팬들의 열망이 모여 만원관중으로 이어졌다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com