佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성+경기 지배력 극찬"

기사입력 2025-11-19 16:31


佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성…
사진=PSG

佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]프랑스 파리 현지가 대한민국 국가대표에서 이강인의 활약을 극찬하고 있다.

프랑스 스포르트는 19일(한국시각) "이강인은 가나전에서 훌륭한 도움을 기록하며 다시 한번 빛났다"라고 보도했다.

이강인은 지난 18일 열린 대한민국과 가나와의 국가대표 친선경기에서 극적인 결승골을 어시스트했다. 답답한 경기력을 보이던 한국 대표팀은 후반 18분 이강인의 예리한 크로스와 이태석의 헤더 골로 승리를 거뒀다. 이날 전체적으로 침체한 경기력 속에서 이강인의 개인 기량만은 빛났다. 상대의 거센 압박 속에서도 이강인은 좋은 패스와 크로스로 상대를 위협했다.


佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성…
사진=PSG

佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이에 대해 스포르트는 "이강인은 현재 최고의 경기력을 이어 가고 있다. 파리생제르망(PSG) 소속으로 바이에른 뮌헨과 올림피크 리옹을 상대로 각각 두 개의 도움을 기록한 데 이어 국가대표 경기에서도 다시 한번 돋보였다"라고 전했다.

매체는 "이강인은 가나전에서 왼발로 감아올린 크로스로 이태석의 결승골을 도우며 공격의 핵심 역할임을 다시 한번 입증했다"라며 "그의 활약을 등에 업은 한국은 가나를 꺾고 3연승을 달성했다"라고 설명했다.


佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

佛 충격 감탄! "이강인이 또 빛났다"→PSG+한국 공격의 핵심…"창의성…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프랑스 트리뷰나도 이강인을 극찬했다.

트리뷰나는 "파리생제르망의 플레이메이커 이강인의 번뜩이는 재능 덕분에 대한민국은 가나전에서 1대0으로 간발의 승리를 거뒀다"라고 보도했다.

매체는 "이강인의 정교한 크로스는 경기의 유일한 골로 이어졌고, 그전까지 팽팽하던 승부의 균형을 완전히 깨뜨렸다"라고 평가했다.


또 트리뷰나는 "한국팀은 경기 내내 완벽하게 리듬을 조절하며 이날 최고의 공격 장면을 만들어냈다"라며 "팬들은 이강인의 창의성을 극찬하며, 그가 얼마나 자연스럽게 경기를 지배하는지에 대해 찬사를 보냈다"라고 전했다.

이강인은 최근 물오른 경기 감각을 보여주고 있다. 소속팀에서도 탈압박과 패스 능력을 바탕으로 주목받고 있다. 2026 북중미 월드컵을 앞두고, 이강인의 기량이 올라오면서 대표팀이 좋은 성적을 기대해 볼 수도 있다. 이제 이강인은 소속팀에 복귀해 꾸준한 출전 기회를 보장받고 경기 감각을 유지해야 하는 과제를 남겨두고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

2.

"뽀뽀가 죄냐, 분하다"…BTS 진 강제추행한 50대 일본인,적반하장 분노[SC이슈]

3.

“박미선 따라 삭발”…김흥국, 부은 얼굴 드러난 초췌 근황

4.

이이경 측 "사생활 폭로, AI 아냐" 주장에도 당당 "선처 없다" [전문]

5.

무당 최우섭, 美서 사망…향년 71세

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2차 드래프트]

2.

꼴찌팀의 파격 선택...'72억 사나이' 안치홍, 2차드래프트 전체 1순위로 전격 키움행! [속보]

3.

손흥민 면전 앞에서도 이렇게 말할 수 있나...괴짜 감독 폭탄 발언 재조명 "LAFC 떠나라, MLS서 뛰면 게을러져"

4.

20대 포수 그렇게 없나? 규정타석 50% 채운 선수도 5명뿐…'C급 FA' 40세 안방마님에 시선이 쏠리는 이유

5.

형 왔다! 군기반장 컴백 → 이용찬, 기강 잡으러 온다! 6년 만에 두산 복귀 [2차 드래프트]

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2차 드래프트]

2.

꼴찌팀의 파격 선택...'72억 사나이' 안치홍, 2차드래프트 전체 1순위로 전격 키움행! [속보]

3.

손흥민 면전 앞에서도 이렇게 말할 수 있나...괴짜 감독 폭탄 발언 재조명 "LAFC 떠나라, MLS서 뛰면 게을러져"

4.

20대 포수 그렇게 없나? 규정타석 50% 채운 선수도 5명뿐…'C급 FA' 40세 안방마님에 시선이 쏠리는 이유

5.

형 왔다! 군기반장 컴백 → 이용찬, 기강 잡으러 온다! 6년 만에 두산 복귀 [2차 드래프트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.